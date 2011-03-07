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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۵۳

کتابچه مشخصات فعالان صنایع دستی کرمانشاه منتشر شد

کتابچه مشخصات فعالان صنایع دستی کرمانشاه منتشر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: مشخصات هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه سلیمانیه عراق به صورت یک کتابچه به چاپ رسیده است.

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: این کتاب رشته های صنایع دستی شرکت کنندگان در این نمایشگاه را که شامل؛ زیور آلات سنتی، کاشی هفت رنگ، گلیم، گیوه، جاجیم، نمد، خرمهره، سرمه دوزی و زیور آلات فلزی بوده، معرفی کرده است.

سپهر افزود: این حرکت با توجه به زمینه مساعد فروش و استقبال خوب مردم از این نمایشگاه از رونق خوبی برخوردار بود و ذکر اسامی تعدادی از تولید کنندگان و صنعتگران صنایع دستی در کتابچه تبلیغاتی نمایشگاه اختصاصی سلیمانیه جهت بازاریابی و تبلیغات و آشنایی هرچه بیشتر خریداران علاقمندان و تجارت چاپ شد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: این عمل، حرکت بسیار خوبی در جهت معرفی صنایع دستی بود که خوشبختانه قرار گرفتن اسامی تعدادی از تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی در کنار دیگر صنایع از آینده روشن این هنر صنعت و همچنین اهمیت آن در کسب درآمد و اشتغالزایی و صادرات استان کمک خواهد کرد که امیدواریم این روند همچنان تداوم یابد.

کد مطلب 1269400

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