نوروزی وضعیت مصدومان استقلال را تشریح کرد/ شرایط نامشخص "دسوزا"

به گزارش خبرنگار مهر، امین نوروزی در تشریح شرایط بازیکنان آسیب دیده تیم استقلال گفت: هوار ملامحمد شرایط خوبی دارد. او دچار ضربدیدگی شده اما به بازی با سایپا می‌رسد. ایمان مبعلی هم از ناحیه مچ و ساق پا دچار ضرب دیدگی شده است که با فیزیوتراپی مصدومیتش رفع می‌شود و برای بازی با سایپا مشکلی نخواهد داشت.

نوروزی در ادامه اظهار داشت: جواد شیرزاد از ناحیه مچ پا مصدوم شده که البته مشکل مصدومیت او هم با فیزیوتراپی حل می‌شود حنیف عمران‌زاده هم دچار گرفتگی عضله کمر شده بود که با چند جلسه فیزیوتراپی مشکل او حل شد تا برای بازی پنجشنبه شرایط همراهی تیم را داشته باشد.

پزشک استقلال در پایان وضعیت سه بازیکن دیگر تیم را اینگونه تشریح کرد: "فیلیپ آلوز دسوزا دچار کشیدگی عضله پا شده و فردا از این بازیکن تست پزشکی می‌گیریم تا در صورت تایید سلامتش بتواند تمرین کند. کیانوش رحمتی هم بهبود پیدا کرده ولی صلاح دانستیم که امروز را به وی استراحت بدهیم تا از فردا در تمرینات حاضر شود. مشکل مصدومیت محمد محمدی هم حل شده و او دیگر مشکلی از این جهت ندارد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه هفته جاری در چارچوب هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف سایپای البرز می رود.