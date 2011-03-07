به گزارش خبرگزاری مهر، فایز شکر در این دیدار ضمن تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از خط مقاومت اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حامی ملت‌های مظلوم و مستضعف در جهان است. ملت‌ها وقتی جمهوری اسلامی ایران را در تمام عرصه‌ها قدرتمند و مقتدر می‌بینند، احساس قوت قلب و آسودگی خیال می‌کنند. امام خمینی (ره) با انقلاب عظیم خود، درس مهمی به ملت‌ها در مسیر بیداری و انقلاب علیه ظلم و استکبار جهانی داد.

فایز شکر افزود: جمهوری اسلامی ایران عزت را برای اعراب به ارمغان آورد و انقلاب‌های مردمی که امروز در کشورهای عربی شاهد هستیم حادثه‌ای اتفاقی و لحظه‌ای نیست بلکه اثر گرفته از انقلاب اسلامی ایران و نتیجه بیداری ملت‌هاست.

رئیس حزب سوسیالیست بعث لبنان با اشاره به سیاست منفی حکومت‌های عربی در موضوع فلسطین گفت: مردم در قبال این قضایا بیدار و آگاه شده‌اند و امیدواریم که انقلاب مردم مصر به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی منتهی شود.

فایز شکر افزود: انشاءالله با استمرار این هوشیاری‌ها در مردم منطقه و به خصوص مصر، همانطور که امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و همچنین سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله بارها وعده آن را داده‌اند اسرائیل رو به زوال خواهد رفت.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت و دفاع از قضایای عادلانه و اصحاب حق به خصوص موضع فلسطین تاکید کرد: انقلاب‌های اخیر مردمی در کشورهای عربی و شعار مردم در آزادی فلسطین و اسقاط توافقنامه‌های امضا شده با رژیم صهیونیستی موجب شده که این رژیم به تنگنا بیفتد و دچار تزلزل شدید شود.

رکن‌آبادی افزود: شرایط جدید منطقه‌ای که حاصل بیداری ملت‌هاست، رژیم صهیونیستی را در موضعی به مراتب ضعیف‌تر از گذشته قرار داده و سبب شده تا این رژیم جرات هیچگونه اقدام نظامی علیه کشورهای همجوار خود را نداشته باشد.

رکن‌آبادی از تلاش‌ها و مواضع همه جریان‌های حامی مقاومت در لبنان از جمله حزب عربی سوسیالیست بعث تقدیر کرد.