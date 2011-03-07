انقلابیون لیبی دبپلمات انگلیسی را رها کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، وزیر امور خارجه انگلیس از آزادی انگلیسهای بازداشت شده در لیبی خبر داد. به گفته "ویلیام هیگ" پس از مذاکرات صورت گرفته با انقلابیون لیبی، آنها با آزادی یک دیپلمات و شش نیروی ویژه SAS موافقت کردند.

این افراد روز گذشته در حین فرود آمدن با چتر در بخش تحت کنترل انقلابیون دستگیر شدند. یک سخنگوی دولت موقت انقلابیون در بنغازی در این باره گفت : مسلح بودن این افراد سبب نگرانی شده و این گمان می رفت که آنها برای حمله به مخالفان قذافی در این منطقه فرود می آیند.

با این حال مقامات انگلیسی از اعزام این گروه به لیبی با هدف برقراری ارتباط با انقلابیون و بررسی اوضاع این کشور خبر می دهند.

بی بی سی نیز گزارش داد که یک بالگرد ارتش انگلیس افراد مذکور را در نزدیکی شهر بنغازی پیاده کرده است. آنها در ابتدا داشتن هر گونه سلاح را تکذیب کرده اند، اما پس از بازرسی مشخص شده که مسلح بوده و گذرنامه های دست کم 4 کشور را به همراه دارند.