حرف های ناگفته درباره عراق/ جنایات آمریکا بسی هولناک تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی "براسل استریبیونال" brussellstribunal در گزارشی درباره جنایات آمریکا در عراق نوشت : روزنامه نیویورک تایمز اخیرا در گزارشی از دریافت رشوه توسط پنج سناتور آمریکایی از یک شرکت خاص در عراق پرده برداشت و چند روز بعد واشنگتن پست در گزارشی نیز اعلام کرد بنا به گفته منابع مستقل چهار سناتور از همان شرکت رشوه دریافت کرده اند، اما این روزنامه آمریکایی به این نکته توجه نکرد که نام سه سناتور متفاوت با آن چیزی بود که روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به آن اشاره کرده بود.

همچنین سایت Iraqbodycount.org درانگلیس که گزارش رسانه ها را درباره آمار کشته شده در جنگ عراق منتشر می کند، تخمین زد حدود 104 هزار غیرنظامی از مارس 2003 تاکنون کشته شدند، این درحالی است که پایگاه اینترنتی ویکی لیکس اعلام کرد 66 هزار نفر از سال 2004 تاکنون کشته شدند.

در همین حال یک تیم تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا این هفته گزارش منتشر شده سایت Iraqbodycount.org و ویکی لیکس را درباره شمار تلفات غیرنظامیان در عراق مورد بررسی قرار داد و به این نتجه رسید که تنها 19 درصد از گزارش ویکی لیکس در سایت Iraqbodycount.org آمده است و در تمام این گزارشها به شمار واقعی تلفات غیرنظامیان اشاره نشده است و هنوز مرگ صدها هزار نفر دیگر تایید نشده است.

از سوی دیگر "جرج بوش" در دسامبر 2005 در پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد کشته شده در جنگ عراق گفت تنها می گویم که کم و بیش 30 هزار نفر در نتیجه اشغال و خشونت ها علیه مردم در این جنگ کشته شدند که سایت Iraqbodycount.org در آن زمان همان اظهارات گیتس را مبنای گزارش خود قرار داد که این موضوع نشان می دهد ویکی لیکس و دیگر سایتها داستان مشابهی را درباره جنگ عراق روایت نمی کنند و اختلافاتی دراین زمینه وجود دارد و آمار واقعی بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام است.