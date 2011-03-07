مشکل مسکن مهر خبرنگاران گلستانی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد گلچین عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گرگان افزود: با توجه به تجریه پیشین این تعاونی و اعطای تسهیلات مسکن مهر، همکارانمان در این اداره کل آماده هرگونه همکاری برای ارائه تسهیلات مسکن مهر به خبرنگاران هستند.

وی اظهار داشت: مدیران استان نیز پاسخگوی مطالبات مسکن مهر خبرنگاران هستند.

وی اظهار داشت: وام مسکن مهر با سود هفت درصد و بازپرداخت 12 تا 15 ساله پرداخت می شود و اقساط آن بعد از 18 ماه منقضی از زمان ساخت آغاز می شود.

گلچین بیان داشت: در صورتیکه آورده اولیه به مبلغ 600 هزار تومان انجام شود، همکاران خبرنگاران برای ارائه تسهیلات مسکن مهر به مسکن و شهرسازی معرفی می شود.

این مسئول عنوان کرد: این تعاوی آمادگی دارد برای بقیه مراحل شامل مکان یابی زمین و تامین تسهیلات برای وام مسکن مهر با انجمن صنفی همکاری کند.

وی به فعالیتهای تعاونی مسکن کارمندان اشاره و اضافه کرد: این تعاونی از سال 84 تاسیس شد و با توجه به بضاعت کم همکاران در آن مقطع این تعاونی توانست دو مرحله وام از موسسه قرض الحسنه بسیجیان دریافت کند.

وی یادآورشد: همچنین در جنب شهرک ویلا شهر در شهرک انتظامی گلستان، مسکن مهر کارکنان ارشاد برای 160 نفر از همکاران در دست ساخت است.

گلچین افزود: امیدواریم تا دو سال آینده بتوانیم مسکن مهر همکاران را تحویل دهیم.