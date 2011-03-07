آماده باش اوباما به ناتو برای اشغال لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از امکان دخالت نظامی این کشور و همپیمانانش برای پایان دادن به درگیریها در لیبی سخن گفت.

باراک اوباما در یک گفتگوی تلویزیونی گفت : "خشونت حکومت لیبی بر ضد مردم این کشور را تحت نظر داریم."



وی ادعا کرد : ما خشونت قذافی را رد می کنیم و مشاوران وی به خاطر اقداماتشان بازخواست خواهند شد.



به این ترتیب گمانه زنیهایی که از آغاز قیام مردم لیبی درباره دخالت خارجی برای تصاحب میادین نفتی این کشور از سوی کارشناسان صورت می گرفت، به واقعیت نزدیک شد.

پیش از این آمریکا مدعی شده بود که از دست زدن به اقدام یکجانبه علیه لیبی خودداری کرده و منتظر تصمیم جامعه جهانی در این زمینه می ماند.