به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر از برگزاری سی و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور استانداران سراسر کشور فردا یکشنبه خبر داد و گفت: مدیران کل کار و امور اجتماعی استان های سراسر کشور نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

معاون توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: سی و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.

فروزان مهر تصریح کرد: در این جلسه عملکرد استان ها در ایجاد اشتغال سال 89 و همچنین گزارش طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در سطوح ملی، دستگاهی و استانی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سی و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال برنامه های اشتغال زایی استان ها در سال 90 تشریح می شود.