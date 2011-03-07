قذافی دست به دامان شورای ملی موقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع آگاه فاش کردند : قذافی هئیتی را برای گفتگو با شورای ملی موقت فرستاده و از آمادگی خود برای کناره گیری از قدرت خبر داده است.

این منابع تاکید کردند : قذافی شرط گذاشته است که جلسه کنگره ملی(پارلمان قذافی) طی برگزاری جلسه ای قذافی را برکنار کند و قدرت به شورای ملی موقت سپرده شود.

منابع مذکور افزود : قذافی همچنین خواستار حفظ جان خود و خانواده اش و تحت تعقیب قرار نگرفتن در هیچ دادگاه بین المللی شده است و اینکه شرایط برای وی فراهم شود که به هر نقطه ای که خواست برود.

تا کنون شورای ملی موقت واکنشی در تایید یا تکذیب این موضوع انجام نداده است، اما سخنگوی شورای ملی موقت سیاست کلی این شورا را گفتگو نکردن با معمر قذافی در هر شرایطی دانسته است.