همایش ملی عفاف و حجاب در دانشگاه اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین رامشت با بیان اینکه بر اساس آمارها 70 درصد از مراجعه کنندگان در امریکا از شیوه و سبک زندگیشان رنج می برند، اظهار داشت: بعد از سالها مطالعه و تحقیق در این کشور مشخص شد که ریشه بسیاری از بیماریهای جسمی افراد ناشی از سبک زندگی و فضای فکری و ذهنی شان است.

وی تصریح کرد: بی حجابی و عدم رعایت اخلاق از ریشه های اصلی مشکلات این جوامع است.



رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه امروزه داشتن حجاب و عفاف برای زنان و حتی مردان یکی از ابزار مهم و اصلی است که می تواند سلامت جسم و روح فرد و جامعه را تامین کند، تاکید کرد: حجاب تنها یک پدیده فرهنگی و مذهبی نیست بلکه جنبه علمی نیز دارد که نباید از آن غافل شد.

وی بیان داشت: امروز ماهواره و اینترنت وارد فضای خانواده ها شده است و در عصر جهانی شدن نمی توان برای حفاظت از فضای فرهنگی جامعه دیواری دور مرزهای کشور بکشیم.

رامشت در خصوص محورهای این همایش اضافه کرد: همایش عفاف و حجاب با محوریت فلسفه حجاب، آسیب شناسی جریان های فکری، فرهنگی غرب و چشم اندازهای ایجابی در آینده برگزار شد.

همچنین معاون فرهنگی دانشگاه نیز در این همایش با بیان اینکه ما در موج سوم مدرنیته قرار داریم، تصریح کرد: این موج با انواع رفتارها و اندیشه های مبتذل فرهنگی آغاز شده است و حمله به حجاب و عفاف تنها بخش کوچکی از این هجمه به ارزشهای فرهنگی جامعه است.

محمد امین آقا حسینی بیان داشت: تفکر معنوی ایجاد شده در کشور ما برگرفته از اندیشه اسلامی و حق طلبی امام خمینی (ره ) است و پایه های تفکر ماتریالیستی غرب را به لرزه درآورده است.

معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: غرب در برابر ملت ایران عقب نشینی نمی کند و به دنبال ضربه زدن به ساختارهای ارزشی جامعه به دنبال رواج دادن اندیشه های شیطان پرستی و عرفانهای کاذب و نوظهور در بین جوانان است.

همایش عفاف و حجاب با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاههای سراسر در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

