تخریب اماکن تاریخی گلستان 100 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر عقیلی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: شناسنامه های امنیتی برای تمامی شهرستان های استان تهیه شده است.

وی گفت: بر اساس این شناسنامه ها نیروهای یگان درشهرستان های استان ساماندهی شده و آموزش های لازم به نیروهای این یگان جهت حفاظت و حراست از موزه ها و اماکن و محوطه های تاریخی داده می شود.

وی از کاهش 40 درصدی حفاری های غیرمجاز دراستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

عقیلی اظهار داشت: در راستای حفاظت از آثار تاریخی و باستانی استان گلستان، نیروهای یگان حفاظت با فعالیت منسجم از این آثار ارزشمند حفاظت وپاسداری می کنند.

وی در ادامه به افزایش 15 درصدی گشت های شبانه این یگان نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

عقیلی از دستگیری 14 نفر توسط نیروهای این یگان خبر داد و افزود: این افراد تحویل مقامات قضایی شده اند.



وی اظهار امیدواری کرد: با فعالیت نیروهای یگان حفاظت این استان، آثار تاریخی و باستانی گلستان بیش از پیش حفاظت و پاسداری شوند.