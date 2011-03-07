اشتباهات بچگانه باعث شکست ما شد/ پتانسیل بازیکنان پاس همین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری پس از شکست 2 بر یک عصر دوشنبه تیمش برابر پرسپولیس گفت: ما روی بازی پرسپولیس برنامه ریزی کرده بودیم و با توجه به ضعف هایی که این تیم در دیدار با الاتحاد داشت به دنبال استفاده از توپ های بلند بودیم اما موفق به این کار نشدیم.

وی ادامه داد: فوتبال همین است و باید بجنگی تا پیروز شوی. پتانسیل بازیکنان پاس همدان همین است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بااستفاده از همین پتانسیل این تیم را در رقابتهای لیگ برتر نگه داریم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در مورد دو گلی که از تیم تهرانی دریافت کردند گفت: همانطور که گفت پتانسیل بازیکنان پاس همین است. ما امروز روی دو اشتباه بچگانه گل دریافت کردیم و با وجود تلاشی که بازیکنان انجام دادند نتوانستیم به پیروزی برسیم.

محمود یاوری با بیان اینکه تمام داشته های پاس همین است و دیگر نمی تواند کاری انجام دهد خطاب به سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: نمی دانم چرا در سه بازی اخیر داوران ما اصفهانی هستند؟ ظاهرا فدراسیون فوتبال می خواهد آنها را در دیدارهای پاس تست کند.

تیم فوتبال پاس همدان در هفته بیست و پنجم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر دوشنبه در ورزشگاه قدس همدان برابر تیم پرسپولیس با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.