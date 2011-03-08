برد با اختلاف زیاد هدف تیم بسکتبال راه و ترابری قم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید عباس آقاکوچکی شامگاه دوشنبه بعد از پیروزی تیمش با نتیجه 75 به 59 در برابر تیم بانک سامان در هفته نوزدهم مسابقات لیگ بر‌تر کشور در سالن دو هزار نفری ورزشگاه حیدریان قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: تیم راه وترابری قم در دو بازی اخیر خود از جمله شهرداری گرگان و بانک سامان از تمام بازیکنان خود بوپژه بازیکنان بومی تیم استفاده کرده است و به طور کلی عملکرد بازیکنان تیم راه و ترابری قم خوب بوده است.



وی با با بیان اینکه با اختلاف پیروز شدن در یک بازی هدفمان نیست اظهار داشت: تا جایی که امکان دارد زمانی که از لحاظ امتیاز جلو و در آرامش باشیم از تمام بازیکنان بویژه بازیکن بومی تیم استفاده خواهیم کرد.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با اشاره به اینکه بازی دور رفت و برگشت تیم بانک سامان در مقابل راه و ترابری قم به یک صورت بود و تغییر قابل محسوسی در ترکیب این تیم مشاهده نشد اضافه کرد: بازی بازیکنان راه و ترابری قم در مقابل بانک سامان بسیار عالی و خوب بود و در کل بازی خوب و تماشاگرپسندی ارائه شد.



وی گفت: برای بازی‌های پلی آف برنامه ریزی خاصی از لحاظ تاکتیکی و تمرینی در برنامه‌های تیم راه و ترابری بوجود خواهد آمد.



آقاکوچکی اظهار داشت: در بازی‌های پلی آف امکان رو در روی تیم راه و ترابری قم با تیم دانشگاه آزاد و توزین الکتریک کاشان وجود دارد و باید در آن بازی‌ها با آمادگی کامل وارد شویم.



وی بیان داشت: تیم راه و ترابری قم تاکنون در شهر خود تنها یک باخت آن هم فقط به قهرمان آسیا داشته است.



کوار‌تر نخست این بازی 19 به 14، کوار‌تر دوم 36 به 29، کوار‌تر سوم 48 به 40 و کوار‌تر آخر نیز 75 به 59 به سود تیم راه ترابری قم به پایان رسید.



در حال حاضر تیم راه و ترابری قم با 18 بازی، 13 برد 31 امتیازی است و تیم بانک سامان نیز با 19 بازی، 2 برد و 21 امتیاز همچنان در انتهای جدول قرار دارد.