سه امتیاز با ارزش را کسب کردیم/ پاس چیزی برای از دست دادن نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوروزی پس از پیروزی دو بر یک سرخپوشان تهرانی برابر پاس همدان، گفت: بازی سخت و فیزیکی بود و به نظرم ما در نیمه اول بهتر کار کردیم و نتیجه هم گرفتیم. اما در نیمه دوم با توجه به اینکه همان اوایل نیمه گل خوردیم، فشار زیادی بر تیم وارد شد.

وی افزود: با وجود فشار زیاد پاس در نیمه دوم توانستیم بازی را اداره کنیم. ما در زمین حریف بازی می‌کردیم و اداره کردن بازی که حریف بی مهابا بازی می‌کند، ساده نیست. پاس چیزی برای از دست دادن نداشت و در نیمه دوم سعی می‌کرد با فشار زیاد، تمرکز تیمی را از ما بگیرد که خدا را شکر با هوشیاری بچه ها نتیجه، تا پایان بازی حفظ شد.

نوروزی درباره گلی که در این بازی به ثمر رساند، گفت: تلاش کل تیم باعث موفقیت پرسپولیس در این بازی شد. برای من هم موفقیت تیم مهم است و گلی هم که به ثمر رساندم، حاصل زحمات تمام بچه ها بود. ما با آنالیزهایی که کادر فنی برایمان انجام داده بود، به نقاط ضعف پاس پی برده بودیم و می‌دانستیم آنها در عمق مشکل دارند.