به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، حسن سقایی در آیین افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت استان اصفهان که با حضور مسئولان سازمان حج و زیارت کشور و استان برگزار شد، اظهار داشت: کارگزاران با انتقال آموزههای خود، سبب بهرهگیری زائران از سفر زیارتی خود میشوند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان ضمن تاکید بر آموزش کارگزاران، بیان داشت: هرچه آموزش کارگزاران بیشتر شود، برای زائران سودمند خواهد بود.
وی تصریح کرد: با تاسیس مرکز فرهنگی آموزشی حج در شهرک ولی عصر (عج)، مرکز علمی کاربردی حج استان اصفهان نیز به این مکان منتقل خواهد شد.
سقایی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت به عنوان نهادی معنوی وظیفه سیاستگذاری برنامههای زیارتی را به عهده دارد، بیان داشت: نقش آموزش کارگزاران در بهرهوری زائران از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی بیان داشت: از سال 81 تاکنون بیش از 14 هزار نفر در واحد آموزش کارگزاران حج و زیارت و در دورههای مختلف شرکت داشته و آموزش دیدهاند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان تاکید کرد: با تاسیس و راهاندازی این مرکز 80 نفر دانشجوی جدید در سه روز آخر هفته برنامههای آموزشی را به صورت کلاسیک فرا میگیرند و طی دو سال آینده موفق به اخذ مدرک کاردانی در رشته امور زیارتی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این مرکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی است، افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی حج و زیارت، مجری دورههای پودمانی و ترمی اداره حج و زیارت استان اصفهان است.
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