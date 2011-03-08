معاون عمرانی استانداری قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین شورای اداری استان قزوین عصر دوشنبه در سالن اجتماعات استانداری قزوین تشکیل جلسه داد.

احمد عجم استاندار قزوین در این جلسه گفت: باید با استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و حمایت و توسعه آن نشاط اجتماعی جامعه را افزایش داد.

عجم تحقق این امر را در گرو حفظ انسجام و وحدت بین همه دستگاهها خصوصا دستگاه های زیربنایی دانست و افزود: با نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها و تعریف پروژه های مورد نیاز می توان در راستای افزایش نشاط اجتماعی گام برداشت.

وی با اشاره به انتصاب معاون عمرانی استانداری قزوین اظهار داشت: زمانی که مقرر شد معاون عمرانی استانداری قزوین در وزارت کشور سمت جدیدی را بپذیرند با جدایی ایشان مخالفت کردیم اما به علت توانمندی بالای مهندس پور مهدی ایشان به سمت مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور منصوب شد.

عجم با بیان اینکه از زمان تاسیس استان قزوین تاکنون 13 سال می گذرد تصریح کرد: مهندس پور مهدی در توسعه عمرانی این استان نقش تاثیر گذاری را داشته است.

وی حرکت به سمت توسعه مدرن استان قزوین را مورد تاکید ویژه قرار داد و گفت: باید با تلاش شبانه روزی و حرکت بر مبنای برنامه در راستای رفع نیاز های اساسی جامعه گام برداشت.

استاندار قزوین توجه به به مسائل فنی را در حوزه عمرانی یک ضرورت دانست و تصریح کرد: عمران و آبادانی با محوریت قانون دغدغه اصلی مدیران است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: نظارت در حوزه فنی باید دقیق بوده و ضمن نظارت بر پروژه هایی که هم اکنون در دست اجراست باید کیفیت پروژه ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

عجم با اشاره به اینکه برخی از شهرداری های استان با مشکلات و تنگناهای مالی مواجه هستند گفت: در ابتدای امسال جلسات خوبی با شهرداری ها به منظور رفع مشکلات آنها برگزار و تا حد بسیار زیادی به حل مشکلات جاری آنها کمک شد.

وی یادآور شد: در سال جدید نیز اولویت ها و برنامه های کاری شهرداری ها مورد بررسی و بحث قرار می گیرد تا روند توسعه ای استان با شتاب بیشتری محقق شود.

استاندار قزوین توجه به عمران روستایی را مورد تاکید کرد و افزود: بیش از30 درصد جمعیت استان قزوین در روستاها ساکن هستند که لازم است به توسعه مناطق روستایی استان نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی همچنین نظارت بر روند اجرای پروژه های مسکن مهر در استان قزوین را امری مهم و اجتناب ناپذیر برشمرد و خاطرنشان کرد: با تلاش های گسترده ای که تاکنون صورت گرفته استان قزوین از حیث کیفیت اجرای این پروژه رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

عجم تصریح کرد: حدود دو هزار واحد مسکونی مسکن مهر تاکنون تحویل متقاضیان شده است و در هفته دولت سال آینده نیز تعداد بسیار زیادی از این واحدها به متقاضیان تحویل داده می شود.

در پایان این جلسه از زحمات شش ساله محمد صادق پور مهدی تقدیر به عمل آمد و اکبر نیکزاد به عنوان معاون عمرانی جدید استانداری قزوین معرفی شد.

نیکزاد سابقه فعالیت در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد بازسازی بم و شهرداری اردبیل را در کارنامه خود دارد.

صادق پورمهدی به عنوان مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور منصوب شده است.