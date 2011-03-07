هشدار باراک درباره خطر انزوای جهانی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ایهود باراک" خواستار تصمیم گیری سریعتر دولت "بنیامین نتانیاهو" درباره شهرک سازی در مناطق فلسطینی شد.

وی با اشاره به اعتراضات جهانی به ادامه ساخت و سازها در شرق بیت المقدس و کرانه باختری هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت این رژیم با انزوای جهانی روبرو خواهد شد.

این در حالی است که دولت صهیونیست وعده داده طی هفته های آینده گامهایی را برای جلب نظر تشکیلات خودگردان در این زمینه برخواهد داشت.

در همین حال منابع صهیونیست از سفر قریب الوقوع نتانیاهو به واشنگتن برای رایزنی در این زمینه خبر می دهند. وی همچنین قصد دارد در برابر کنگره آمریکا سخنرانی کرده و به پرسشهای نمایندگان پاسخ دهد.

گروههای مخالف نتانیاهو با انتقاد از وی به دلیل ناتوانی در ادامه گفتگوهای سازش خاورمیانه خواهان تصمیم گیری سریعتر وی به منظور جلوگیری از انزوای بیشتر این رژیم هستند.