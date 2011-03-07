کابینه جدید مصر به ریاست عصام شرف سوگند یاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع خبری با اعلام ادای سوگند کابینه جدید مصر اعلام کردند که "عصام شرف" نخست وزیر مصر پست وزارت نفت را به "عبدالله غراب" سپرده است.

غراب قبل از تصدی پست جدید رئیس هئیت نفت مصر بوده است و از حمایت قابل توجه میان این هئیت به لحاظ شفافیت برخوردار بوده است.

عبدالله غراب در اولین اظهار نظر خود پس از تصدی پست وزارت نفت مصر گفت : تامین فرآوردهای نفتی برای بازار داخلی از اولویتهای اساسی من است. واگذاری این پست افتخاری برای من است تا بتوانم به ماموریت خود به بهترین نحو عمل کنم.

وی افزود: بخش نفت از بخشهای حیاتی مصر و مورد توجه مردم است بویژه تامین فرآورده های نفتی اهمیت فراوانی دارد.

شایان ذکر است که از مهمترین اعضای کابینه "منصور العیسوی" برای وزارت کشور،" نبیل العربی" برای وزارت خارجه،" محمد الجندی" برای وزارت دادگستری هستند.