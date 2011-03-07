ادعای آمانو درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "یوکیا آمانو" در نشست امروز دوشنبه شورای حکام با نادیده گرفتن همکاری مثبت و شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و نبود هیچ مدرکی که ادعاهای غرب درباره تلاش ایران برای تولید سلاح هسته ای را ثابت کند، مدعی شد : تا زمانیکه بازرسان آژانس از تاسیسات ایران بازدید به عمل نیاورند نمی توان صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای این کشور را تایید کرد.

این در حالی است که بازرسان آژانس پیشتر بارها از این تاسیسات دیدن کرده و بر صلح آمیز بودن فعالیتهای ایران اذعان کرده اند.

آمانو در نشست فصلی شورای حکام که از امروز در وین آغاز شده است همچنین درباره امکان بازدید از یک مرکز در سوریه که به ادعای رسانه های صهیونیستی محل انجام فعالیتهای سری هسته ای است، ابراز امیدواری کرد.

گفتنی است در این نشست گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران مورد بررسی قرار می گیرد. آمانو در گزارش اخیر خود بار دیگر ضمن بر شمردن دستاوردهای چشمگیر ایران در این عرصه، بر نبود انحراف از مسیر صلح آمیز در فعالیت هسته ای ایران تاکید کرده بود.