سکه طرح قدیم 430 هزار تومان/ هر گرم طلا 38750 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار انواع سکه و همچنین قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی نشان می دهد که امروز سه شنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت 430 هزار تومان فروخته شد.

بر پایه این گزارش، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز امروز به قیمت 385 هزار تومان فروخته شد و هر نیم سکه نیز به 192 هزار و 500 تومان رسید.

همچنین هر ربع سکه بهار آزادی نیز 105 هزار تومان فروخته شد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز به 38 هزار و 750 تومان رسید. هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز امروز 1435 دلار معامله شد.