تدبیر از ویژگی های دانشجویان شاهد و ایثارگر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا مؤمنی شامگاه دوشنبه در چهارمین گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و سما، افزود: دانشجویان شاهد و ایثارگر با قرار گرفتن در بالاترین جایگاه های علمی و اخلاقی، باید کاری بکنند که دانشگاه انگشت اشاره خود را به عنوان بهترین ها به سوی آنان بگیرد.

مؤمنی ادامه داد: دانشجویان شاهد و ایثارگر اگر خود را مجهز به فکر و اندیشه نکنند باید منتظر انگشت اشاره دیگران باشند و این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی اظهار داشت: باید کاری انجام دهند که امام زمان (عج) از آنها راضی باشد و این امر با دوری از تنبلی و تلاش و کوشش در رسیدن به قله های علمی و معرفتی حاصل می شود.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و ایثارگران کشور با اشاره به حدیثی از پیامبر اعظم (ص) گفت: اگر کسی اراده کرد که کاری را انجام دهد باید فکر کند و ببیند عاقبت کاری که به دنبال آن است چیست که با انجام این کار به دو نتیجه می رسد اینکه آیا این کار رشد و بالندگی در او ایجاد می کند یا نه.

مؤمنی با تأکید بر اینکه برای انجام هر کاری فکرو تدبیر کرد، ادامه داد: اگر دانشجویی اراده کرده است که سطح علمی خود را بالا ببرد باید فکر کند و ببیند آیا می خواهد یک دانشجوی ضعیف باشد یا یک دانشجوی فرهیخته و اگر فکر کرد که با این کار، رشد و بالندگی در او ایجاد می شود آن را انجام دهد.

وی اظهار داشت: انسان فرهیخته به اندیشه خود متکی است و به دهان دیگران نگاه نمی کند و این زمانی ثمر بخش خواهد بود و می تواند ایجاد شود که اتکای او به کسی یا چیزی قابل اعتماد و اتکا باشد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و ایثارگران کشور تصریح کرد: اتکا به کسی یا چیزی که قابل اعتماد و اتکا باشد، در دنیای روانشناسی و دنیای اسلام به صورت جدی مطرح است و آن کسی جز خدا نیست که البته این ربط به اسلام ندارد و هر انسانی بر مبنای فطرت خداجوی خود و وجود آن در ژن ها و سلول های او به دنیا می آید.

مؤمنی با بیان اینکه انتظار شهدا از ما خیلی زیاد بوده و این انتظار به حقی است گفت: شهدا از همه ما در تمامی زمینه ها در درس، اخلاق، رفتار، کردار، منش، بیانات و گفتمانی که داریم انتظار دارند و بر ماست که این انتظارات را برآورده کنیم.

وی با اشاره به وظیفه نظام در برابر دانشجویان شاهد و ایثارگر اظهار داشت: وظیفه نظام در برابر این ها، تکریم است و نظام علیرغم همه انقباض های بودجه ای که وجود دارد برای کمک به این افراد و حل مشکلات آنها آماده است.