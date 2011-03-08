بدهکاران دانه درشت بانکی گلستان معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کیوان علی نژاد شامگاه دوشنبه در نشست خبری در زمینه عملکرد بانکهای استان افزود: هر چند تعداد بدهکاران عمده بانکهای استان زیاد نیست ولی افرادی که به هیچ وجه حاضر نیستند نسبت به پرداخت بدهی شان اقدام کنند، اسامی شان در صورت نیاز از طریق مراجع رسمی و قانونی اعلام می شود.

وی میزان مطالبات معوق بانکهای استان تا پایان دیماه سالجاری را حدود چهار هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیشتر این بدهی ها سررسیدشان حدود شش ماه گذشته است و جزو مطالبات جوان محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع وضعیت استان در زمینه مطالبات معوق مطلوب است و نسبت به کشور وضعیت مناسبتری داریم.

علی نژاد بیان داشت: استان نیاز به سرمایه گذاری دارد و منابع زیادی نیز در استان نداریم، از اینرو نیاز است تا مردم و مشتریان نسبتب به تعیین تکلیف بدهی شان اقدام کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان بیان داشت: با توجه به اینکه براثر سرمایه سال 86 و خشکسالی سال 87 به کشاورزان منطقه خسارتهای زیادی وارد شد، نسبت به تمدید بدهی کشاورزان اقدام شده است.

وی عنوان کرد: اگر اکنون نیز کشاورزانی باشند که دچار خسارت شدند و مراجع رسمی خسارت وارده را تائید کند می توانند نسبت به تمدید تسهیلاتشان اقدام کنند.