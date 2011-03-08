به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سعید قاسمی در چهاردهمین یادواره شهدای دانشجویی که دوشنبه شب در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد اظهار داشت: شهدا تکلیفی بر دوش ما گذاشته اند که هر سال سنگینتر می شود و برگزاری یادواره آنها تداعی راه ارزشمندشان در تداوم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: اگر امروز نسل جوان با جبهه و جنگ و با ارزشهای دفاع مقدس مانوس نشده به خاطر آن است که با گذشت سه دهه هنوز تاریخ انقلاب و جنگ برایش بازگو نشده و جوان امروز خیانتهای رجوی، بنی صدر، قطب زاده و دهها خائن و وطن فروش و اهداف شوم گروهکهای منافقین، جبهه ملی و نهضت آزادی را متوجه نشده است.

قاسمی با بیان سیر تکاملی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی یادآور شد: اتفاقی که در جهان کنونی رخ داده روندی طبیعی دارد که خداوند وعده آن را داده است و با این همه ظلم و ستم یک جایی مردم منفجر می شوند و حکومتها را به زیرمی کشند و مسلم بدانید انقلاب ما در این حرکتها تاثیرگذار بوده است.

انتخاب احمدی نژاد انقلاب سوم بود

وی گفت: انتخاب احمدی نژاد از سوی مردم انقلاب سوم بود و تفکر روح اللهی در کشور احیاء شد و در فتنه اخیر چهره های واقعی افراد مشخص شد و مردم با دل به صحنه آمدند و علیه سران فتنه فریاد زدند.

قاسمی تصریح کرد: باید تاریخ را بازخوانی کنیم زیرا امروز دانشگاههای ما نمی توانند انقلابی تربیت کند، افراد متعهد و با حجاب بسازند، از دانشگاههای ما انقلابی بیرون نمی آید.

وی خاطرنشان کرد: شما بسیجیان و افراد مومن به عنوان افسران جبهه جنگ نرم باید خط مقدم را نگهدارید و تحقیق و بررسی کنید که چرا برخی پیروزی و خاک ریزها را نتوانستیم حفظ کنیم، باید دیده بان بگذارید، مراقبت کنید چون با غفلت دشمن به سرعت به ما ضربه می زند.

در ادامه این مراسم یکی از دانشجویان قطعه شعری در وصف شهدا و انقلاب مردم فلسطین قرائت کرد.

در پایان این مراسم از خانواده 6 شهید دانشجویی استان تجلیل شد.

شرکت کنندگان همچنین با حضور در مزار پنج شهید گمنام در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با قرائت فاتحه و نثار شاخه های گل با آنان تجدید بیعت کردند.

استان قزوین 35 شهید والا مقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.