  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

پس از حضور در سمینار هماهنگی/

6 داور تکواندو به ایران بازگشتند

6 داور تکواندو به ایران بازگشتند

6 داور بین المللی تکواندو کشورمان بعد از حضور در سمینار هماهنگی المپیک به تهران بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سمینارهماهنگی و بازآموزی داوران المپیکی درمنطقه آسیا و اقیانوسیه  به مدت چهار روز و با حضور یکصد داور بین المللی در شهر گوانگجو چین برگزار شد. نوذری، اربابی، مهدوی، لاریجانی، عطاران و نامجو شش داور ایرانی حاضر در این کلاس بودند که روز دوشنبه  به تهران بازگشتند. 

"شکیر شربات" رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی تدریس این کلاس را برعهده داشت. کلاسی که در چند مرحله از جمله تشریح قوانین، نحوه اجرای آن به دو صورت عملی و تئوری ، تست های آمادگی جسمانی و کار با سیستم "دارت کورت"(سیستم رایانه ای داوری در المپیک) برگزار شد.

در پایان کلاس از حاضرین آزمون کتبی و عملی اخذ شد که به دلیل سنگینی آزمون های آمادگی جسمانی برخی از داوران سایر کشورها موفق به پایان آزمون نشدند. قرار است طی 10 روز آینده فدراسیون جهانی نام 20 داور برتر این کلاس را برای قضاوت در مسابقات انتخابی المپیک معرفی کند.

کد مطلب 1269452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها