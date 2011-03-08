6 داور تکواندو به ایران بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سمینارهماهنگی و بازآموزی داوران المپیکی درمنطقه آسیا و اقیانوسیه به مدت چهار روز و با حضور یکصد داور بین المللی در شهر گوانگجو چین برگزار شد. نوذری، اربابی، مهدوی، لاریجانی، عطاران و نامجو شش داور ایرانی حاضر در این کلاس بودند که روز دوشنبه به تهران بازگشتند.

"شکیر شربات" رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی تدریس این کلاس را برعهده داشت. کلاسی که در چند مرحله از جمله تشریح قوانین، نحوه اجرای آن به دو صورت عملی و تئوری ، تست های آمادگی جسمانی و کار با سیستم "دارت کورت"(سیستم رایانه ای داوری در المپیک) برگزار شد.

در پایان کلاس از حاضرین آزمون کتبی و عملی اخذ شد که به دلیل سنگینی آزمون های آمادگی جسمانی برخی از داوران سایر کشورها موفق به پایان آزمون نشدند. قرار است طی 10 روز آینده فدراسیون جهانی نام 20 داور برتر این کلاس را برای قضاوت در مسابقات انتخابی المپیک معرفی کند.