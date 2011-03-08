پنج هزار واحد مسکونی در زنجان مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد حاجی زاده عصر دوشنبه در جلسه شورای مسکن مجموع پروژه های مسکن مهر در 4 شهر استان را دو هزار و 222 واحد اعلام کرد و افزود: این واحدها در زمینی به مساحت 440 هزار و 500 متر مربع و در هزار و 110 قطعه زمین احداث خواهد شد .

وی اظهار داشت: در سال دولت نهم 14 درصد واحد مسکونی با 82 هزار و 435 واحد مقاوم سازی شده بود که در دول دهم به 34 درصد رسیده است .

رئیس بنیاد مسکن استان زنجان تاکید کرد: هر ماه یک درصد واحد مسکونی مقاوم سازی می شود.

حاجی زاده میزان اشتغالزایی در طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی روستایی را 40 هزار و 52 نفر عنوان کرد و گفت : درصد تحقق 116 درصد بوده است.

وی پیشرفت بهسازی و مقاوم سازی مسکن مهر در دولت نهم و دهم را خوب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر گام های خوب در راستای بهسازی در زمینه مسکن در استان برداشته شده است.

