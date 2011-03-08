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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

در دولت دهم؛

پنج هزار واحد مسکونی در زنجان مقاوم سازی شد

پنج هزار واحد مسکونی در زنجان مقاوم سازی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن استان زنجان گفت: در دولت دهم پنج هزار و 817 واحد مسکونی در شهرهای زیر 25 هزار نفر مقاوم و بهسازی شده است که 34 درصد کل خانوارها را شامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد حاجی زاده عصر دوشنبه در جلسه شورای مسکن مجموع پروژه های مسکن مهر در 4 شهر استان را دو هزار و 222 واحد اعلام کرد و افزود: این واحدها در زمینی به مساحت 440 هزار و 500 متر مربع و در هزار و 110 قطعه زمین احداث خواهد شد .

وی اظهار داشت: در سال دولت نهم 14 درصد واحد مسکونی با 82 هزار و 435 واحد مقاوم سازی شده بود که در دول دهم به 34 درصد رسیده است .

رئیس بنیاد مسکن  استان زنجان تاکید کرد: هر ماه یک درصد واحد مسکونی مقاوم سازی می شود.

حاجی زاده میزان اشتغالزایی در طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی روستایی را 40 هزار و 52 نفر عنوان کرد و گفت : درصد تحقق 116 درصد بوده است.

وی پیشرفت بهسازی و مقاوم سازی مسکن مهر در دولت نهم و دهم را خوب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر گام های خوب در راستای بهسازی در زمینه مسکن در استان برداشته شده است.
 

کد مطلب 1269453

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