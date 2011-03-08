مشکل تامین زمین مسکن مهر در استان همدان در سال جاری حل شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی در همایش یک روزه مسکن استان همدان اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده در سال آینده 23 هزار و 376 واحد مسکن در استان همدان بهره برداری می شود.
پیریایی با بیان اینکه یکسانسازی مطلوبی در خصوص احداث مسکن در استان همدان در حال شکلگیری است،اظهار داشت: وعدههای داده شده در زمینه احداث مسکن در استان همدان در حال انجام است.
وی گفت: مقدمات خوبی برای فعالیتهای سال 90 در بخش مسکن مهیا شده و رقابت بین شهرستانها در سال 90 رقابت سنگینی خواهد بود.
وی با تأکید بر افزایش انگیزه فعالیت در تمامی زمینهها، افزود: به مرور زمان ارزش برگزاری این جلسات مشخص میشود.
گفتمان اشتغال و مسکن در همدان شکل گرفته است
پیریایی مطرح شدن گفتمان اشتغال و مسکن را مورد اشاره قرار داد و گفت: گفتمان ایجاد اشتغال زمینهساز توسعه هر چه بهتر استان همدان است.
وی با تأکید بر تلاش تمامی مدیران استان همدان در راستای رفع نیاز و تقاضای مردم افزود: مسئولان بخش مسکن باید تأمین مسکن برای متقاضیان را از اولویت کارهای خود بدانند.
وی با اشاره به اینکه بحث تأمین مسکن در گذشته یک معضل و مشکل اساسی بود، گفت: با ارادهای الهی و عزمی اعتقادی و با تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامهریزیها، عناوین کار ترسیم و برنامهریزی شده و در راستای رفع مشکل مسکن قدمهای اساسی برداشته شده است.
استاندار همدان به تشکیل حلقههای مختلف کاری در خصوص تأمین مسکن در استان همدان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته بسیاری از افرادی که خانهدار شدن خود را آرزو میدانستند، صاحب مسکن می شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه شورای تأمین مسکن استان همدان معدل بالایی دارد، اظهار داشت: کار سنگینی در این زمینه در استان همدان دنبال شده و یکسانسازی مطلوبی در حال شکلگیری است.
پیریایی در سفری سه روزه به شهرستان های استان همدان می رود
استاندار همدان در ادامه به برگزاری سفر سه روزه خود به 9 شهرستان استان همدان در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال در سه شیفت صبح، بعدازظهر و شب به مدت دو ساعت در هر شهرستان گزارشی از اقدامات انجام شده در سال 89 ارائه میشود.
پیریایی ادامه داد: در حاشیه این نشستها، برترینهای هر شهرستان در امور مختلف تجلیل میشوند و فضای رفاقت و صمیمیت نیز بین مسئولان استان و شهرستانها شکل میگیرد.
استاندار همدان در ادامه به بیان کارکرد مسکن استان همدان اشاره کرد و گفت: اگر کارکرد مسکن در سال 89 را به تنهایی مطرح کنیم نشان دهنده آنست که حرکت بسیار بزرگی انجام شده است.
وی افزود: در صورت جمعبندی اقدامات انجام شده مسکن استان همدان در سالهای 89، 88 و 87 قیاس کشوری بالایی نخواهیم داشت.
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