همدان با فقر مصالح ساختمانی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی دوشنبه شب در همایش یک روزه مسکن در استان همدان اظهار داشت: در این زمینه برای استفاده از مصالح کوهی در ساخت و سازها مجوزهایی ارائه شده تا این مشکل حل شود.

موسوی با بیان اینکه تحرک و سرعت در بخش مسکن باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، گفت: در ارتباط با ایجاد اشتغال غیرمستقیم 460 نوع مصالح و لوازم در احداث هر ساختمان استفاده می‌شود که به کارگیری این امور اشتغال غیرمستقیم فعالان در این بخش‌ها را ممکن می‌شود.

سیدحسن موسوی به نقش سرعت در ساخت و ساز مسکن و کاهش تورم ناشی از آن پرداخت و گفت: بخش عمده‌ای از تورم در سال‌های گذشته مربوط به بخش مسکن بود که با 25 تا 30 درصد افزایش قیمت روبه‌رو بودیم.

موسوی با اشاره به اینکه در سال جاری افزایش قیمت مسکن نداشتیم، اظهار داشت: این روند به دلیل افزایش ساخت و سازها و تحویل مسکن به مردم بوده است.

بیش از 20 هزار واحد مسکن مهر در همدان پروانه گرفتند

موسوی فعالیت‌های بخش ساخت و ساز مسکن را در چهار بخش مسکن مهر، مقاوم‌سازی بافت روستایی، ساخت و ساز در بافت فرسوده شهری و ساخت و سازهای کلی و عمومی توسط بخش خصوصی تقسیم‌بندی کرد و گفت: تا کنون در بخش مسکن مهر بدون در نظر گرفتن واحدهای بافت فرسوده، 20 هزار و 474 واحد اخذ پروانه و پی‌سازی شده است.

وی با بیان اینکه در شهر همدان ساخت و سازهای عظیمی در حال انجام است، افزود: امسال در شهرستان ملایر بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر کلنگ‌زنی شد که در حال حاضر تعداد زیادی از این واحدها به مرحله سفت‌کاری رسیده است.

موسوی ادامه داد: حجم عملیات ساخت و ساز در مسکن مهر استان همدان قابل مقایسه با اقدامات دو سال قبل نیست.

معاون عمرانی استاندار همدان ادامه داد: در خصوص بحث مسکن روستایی نیز مقاوم سازی بیش از 59 هزار و 182 واحد مسکن روستایی اخذ پروانه و انعقاد قرارداد شده است.

شناسایی 93 هزار واحد مسکن روستایی فرسوده در همدان

وی با اشاره به وجود 93 هزار واحد فرسوده روستایی در استان همدان افزود: از سال 84 تاکنون عملیات مقاوم‌سازی 59 هزار و 182 واحد انجام شده است و بیش از 45 هزار واحد نیز بهره‌برداری شده است.

موسوی با تأکید بر پیگیری امور مابقی مسکن روستایی استان همدان در سال 90 و 91، اظهار داشت: در برخی شهرستان‌ها برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی فرسوده متقاضی وجود ندارد.

وی ادامه داد: سهمیه امسال استان همدان در خصوص مقاوم‌سازی بافت فرسوده دو هزار و 400 واحد بود که تاکنون سه هزار و 584 واحد اخذ پروانه شده که این امر نشان دهنده جهش مناسبی در این زمینه است.

موسوی افزود: در سال گذشته کمتر از هزار و 700 واحد در بافت فرسوده عقد قرارداد شد و امسال رقم به بیش از دو برابر رسید.

معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه کارها با جدیت در حال انجام است، ادامه داد: در سال آینده اقدامات بافت فرسوده حداقل به دو برابر رقم سال جاری افزایش خواهد یافت.

موسوی اظهار داشت: در بحث اشتغال مسکن، ساخت و سازهای بخش خصوصی لحاظ نشده که در صورت لحاظ شدن آمار اشتغال این بخش افزایش می‌یابد.

وی پیش‌بینی کرد بیش از سه هزار واحد خارج از مسکن مهر توسط بخش خصوصی در استان همدان احداث شده باشد و این رقم در سال آینده به بیش از دو برابر برسد.

ساخت 16 هزار واحد مسکن مهر سال آینده در همدان آغاز می شود

معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه باید تمام توان خود را در این زمینه به کار گیریم، گفت: وزارت مسکن، احداث 12 هزار واحد مسکونی مسکن مهر را در سال آینده برای همدان در نظر گرفته است که باید این رقم را به 16 هزار واحد برسانیم.

وی از در نظر گرفتن پروژه مقاوم‌سازی برای هفت هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده در سال آینده خبر داد و افزود: در سال 90 و 91 مابقی واحدهای مسکن روستایی در استان همدان مقاوم‌سازی می‌شوند.

موسوی به فعالیت‌های ضمنی بحث مسکن نیز اشاره کرد و با بیان اینکه آموزش دست‌اندرکاران بخش ساخت و ساز مسکن مدنظر است، گفت: امسال بر ارتقا کیفیت ساخت و ساز مسکن تأکید شده است.

وی ادامه داد: در بحث مسکن مهر ناظران ساختمانی امور را پیگیری می‌کنند و در صورت بروز کوچک‌ترین ضعفی در ساختمان‌های جدیدالاحداث باید نسبت به رفع آن اقدام کنند.

کمبود زمین اجرای پروژه‌های مسکن را با وقفه روبرو کرد

موسوی در ادامه با اشاره به تنگناهای موجود در بخش مسکن اظهار داشت: کمبود زمین در استان همدان اجرای پروژه‌ها را با وقفه روبرو کرد اما در هر شهرستانی که وضعیت زمین مطلوب بود کارها اجرا و در اختیار کمیته مسکن شهرستان‌ها قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه الگوی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی باید با جدیت دنبال شود، گفت: باید این مضووع مورد توجه رسانه‌ها باشد.

وی در پایان از دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌های عامل استان به خصوص بانک مسکن در همکاری برای اجرای پروژه‌های مسکن استان همدان قدردانی کرد و گفت: در سال آینده فرمانداران باید توجه به بخش مسکن را در اولویت کارها قرار دهند.