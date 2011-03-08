ناکامی بخش خصوصی در فوتبال مازندران/ تداوم حسرت مازنیها در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر، از آنجایی که پایه و اساس تیم های لیگ برتری را شرکت های اقتصادی دولتی تشکیل می دهد، فوتبال مازندران به واسطه نبود اسپانسر واقعی، همواره با خروج استعدادهایش به تیم های خارج از استان مواجه است.

جای بسی تاسف است که مازندران علیرغم دارا نبودن از نماینده ای در لیگ برتر فوتبال کشور، حدود سه دهه دست پرورده مربیان استان از تیم های شاخص لیگ بوده که نمود عینی آن حضور چهار فوتبالیست مازنی از 23 ورزشکار اعزامی به مسابقات 2011 قطر است.

شهاب الدین گردان، محسن بنگر، محمدرضا خلعتبری و فرشید طالبی جملگی در دو تیم سرشناس و متمول اصفهانی ذوب آهن و سپاهان بازی می کنند و از ارکان موفقیت تیم های خود به شمار می روند اما آنان وقتی اندازه های حقیقی پیدا کردند که مازندران را به سوی نصف جهان ترک کردند، هدفی که اغلب استعدادهای جوان مازنی در تعقیب آن هستند و با اولین اشاره، ساک بر دوش، فوتبال مازندران را تنها می گذارند.

طرح ملی حضور پر تعداد در تیم ملی بزرگسالان تنها موقعیت جذابی نبود که از مازندران دیده شد.

تیم های نوجوانان، جوانان و امید که با ناکامی همراه بودند بازیکنان مازندرانی حضور داشتند و به میدان رفتند.

مازیار حسین نشتایی،علی علیپور و جلال عبدی در پیکار های قهرمانی آسیا در در تاشکند حضور موفقیت آمیزی داشته و امید عالیشاه و مرتضی پورعلی گنجی در ترکیب تیم ملی جوانان در مسابقات جام ملت های آسیا شرکت کردند و افرادی چون شجاع خلیل زاده مدافع تیم ملی امید در مسیر کسب سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن هستند.

در بخش فوتبال بانوان اگر چه با فروش سهمیه تیم عقاب مازندران دیگر خبری از حضور در این پیکارها نبوده و شبنم بامتی، کوثر کمالی، فاطمه شیر افکن نژاد و آذر موسوی در رده های سنی مختلف برای تیم ملی به میدان رفته نمایش خوبی داشتند اما بی شک بهترین حضور مازندرانیها در سطح ملی به دیدارهای ذوب آهن اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا باز می گرددکه با درخشش چهار بازیکن مازنی خود شامل شهاب الدین گردان، فرشید البی، محمد رضا خلعتبری و مجید نور محمدی به فینال رفت امام با وجود گلی که خلعتبری زد معلوب نماینده کره جنوبی شدند.

بازیهای عالی و کم نقص در مسابقات لیگ قهرمانان باعث شد که فرشید طالبی یکی از گزینه های تصاحب احراز بهترین بازیکن سال آسیا شود که در نهایت دوم شد و شلوغی اندک میدان را با ساشا اوگنوفسکی مدافع استرالیایی سئونگنام کره جنوبی فاتح باشگاههای آسیا اهتزار کرد.

درسطح باشگاهی فوتبال مازندران، اقبالی غیر منتظره و خوشایندی از جانب بخش خصوصی بوجود آمد که فوتبال مازندران را شوکه کرد.

باشگاهی که با حمایت های مالی مهدی پرهام سر و شکلی تازه یافت و با حضور سعید آذری، مدیر عامل سابق ذوب آهن استان عزم خود را برای رسیدن به لیگ برتر نشان داد.

رسیدن امتیاز تیم صنعت مهرکام پارسی و انتقال آن به ساری شور بسیاری را در مرکز استان برپا کرد. فوتبالدوستان ساروی که حسرت داشتن تیمی در لیگ برتر و یا حداقل لیگ دسته اول کشور را کسب کرده با انتقال صنعت حال و هوای متفاوتی را تجربه کردند.

صنعت چند روز پس از انتقال به شخصی به نام حسین فارسی تحویل داده شد تا وی با سرمایه گذاری خود عقب ماندگی هایش را برطرف کند.

هر چند وضعیت دو تیم در فصل کنونی لیگ دسته اول جالب نیست و بحث چندانی برای صعود به لیگ برتر ندارند اما با توجه به حضور دو سرمایه گذار خصوصی دیگر از حرف های ملال آور و تکراری مبنی بر عدم پرداخت حقوق بازیکنان در فوتبال مازندران خبری نیست.

در بخش خصوصی حتی در لیگ دسته دوم فوتبال کشور نمایان است به گونه ای که شموشک نوشهر، هویت غرب استان که روزهای بحرانی را سپری می کرد و در آستانه انحلال بود با مدیریت سید حمزه حسینی از نابودی نجات یافت.

مشارکت از جانب بخش خصوصی به لیگ دسته سوم فوتبال کشور سرایت کرد و جوانی به نام حمید رضا کاظمی آمال و آرزوهای دوردست بابلی ها را برآورده کرد و پیام به عنوان قهرمان گروه خود به دور دوم مسابقات صعود کرده و از شانس های مسلم راهیابی به لیگ دسته دوم باشگاههای کشور است.

سال 89 بخش دولتی هم حمایت هایی از فوتبال داشتند که نتیجه بخش بوده است به عنوان مثال سایپا شمال قائم شهر از شرکت سایپا ارتزاق می کند. صدر نشین لیگ دو و شانس اول صعود به لیگ دسته اول است و شهرداری نوشهر با سرمایه گذاری گسترده تلاش دارد تا به عنوان تیم دوم به مرحله برتری صعود کند.

جالب اینکه در لیگ دسته سوم فوتبال، تعداد تیم های مازنی پیش از دیگران استان ها است به طوری که پرسپولیس قائمشهر و نفت محمودآباد علاوه بر پیام در رقابت ها حضور دارند و تیم نفت محمود آباد که قهرمان جام حذفی و لیگ برتر فوتبال استان در سال 89 شده در سال اینده به آنان بپیوندد.

