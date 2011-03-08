المپیادهای ورزشی وزارت نفت منسجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگدلی در حاشیه برگزاری دومین المپیاد فرهنگی ورزشی جانبازان وزارت نفت در مجتمع آموزشی ورزشی این صنعت در محمودآباد، افزود: لمپیادهای ورزشی در وزارت نفت در چند سال گذشته انسجام خوبی یافته و شرکت ها به خوبی دستاوردهای برگزاری چنین رویدادهای را برای توسعه ورزش همگانی در مجموعه صنعت نفت می دانند.

وی با بیان اینکه دو ماه پیش شرکت های پتروشیمی و گاز میزبان المپیادهای کارکنان و بانوان وزارت نفت بودند، تصریح کرد: هرچند ما درچند سال گذشته تجربه میزبانی المپیادهای مختلف در بخش بانوان را داشته ایم اما تلاش کردیم تا بتوانیم با استفاده از همین تجربه اندک خود میزبان دومین المپیاد جانبازان در این وزارتخانه باشیم.

مسئول امور ورزش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که میزبانی این دوره از رقابت‌ها را برعهده دارد، اظهارداشت: ما میزبان رویدادی هستیم که شرکت کنندگان در آن جانبازان عزیز این انقلاب و کارمندان صنعت نفت هستند، وظیفه ما به غیر از برگزاری خوب مسابقات تکریم این عزیزان است.

بیگدلی درمورد شرایط برگزاری مسابقات در مجموعه صنعت نفت محمودآباد نیز گفت: همه امکانات در این مجموعه بسیج شده تا بتوانیم با توجه به شرایط برخی از شرکت کنندگان به خوبی بحث ترابری، برگزاری مسابقات و رفت و آمد ورزشکاران را فراهم کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه مجموعه صنعت نفت محمود آباد با مدیریت جدید خود کمال همکاری را با برگزارکنندگان المپیاد داشته است.

دبیر اجرایی دومین المپیاد فرهنگی ورزشی جانبازان وزارت نفت به حضور داوران تائید شده از سوی فدراسیون جانبازان ومعلولین اشاره و خاطرنشان کرد: این رقابت ها با دستور العمل ورزش صنعت نفت و با همکاری خوب مسئولین فنی فدراسیون جانبازان ومعلولین برگزار می شود.

