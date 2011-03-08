1280 میلیارد ریال به ساخت مسکن مهر در همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اصغر مجیدی شامگاه دوشنبه در همایش یک روزه مسکن استان همدان اظهار داشت: میزان پرداخت تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه مسکن مهر در استان همدان در سال جاری پنج برابر شده است.

اصغر مجیدی در توضیح عملکرد مسکن مهر استان همدان بدون لحاظ کردن اقدامات انجام شده در بافت فرسوده گفت: تاکنون 26 هزار و 562 فقره عقد قرارداد شده که از این تعداد 20 هزار و 474 واحد پروانه ساختمانی گرفته‌اند و 20 هزار و 259 واحد پی‌ریزی شده است.

مجیدی ادامه داد: از این تعداد اسکلت‌سازی 10 هزار و 833 واحد به پایان رسیده و برای شش هزار و 156 واحد مرحله سفت‌کاری انجام شده و چهار هزار و 68 واحد نیز نازک‌کاری شده‌اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه اجرای پروژه‌های مسکن در سال 89 از شتاب خوبی برخوردار بوده است، ادامه داد: در عملکرد مسکن مهر تمامی کارها و اقدامات انجام شده در شهرستان‌های بهار، رزن و فامنین در سال جاری انجام شده است.

مسکن مهر در 24 شهر استان همدان اجرا شده است

وی اظهار داشت: در سال گذشته از مجموع 27 شهر در استان همدان تنها در شش شهر فعالیت مسکن مهر آغاز شده بود که در سال 89 در 18 شهر دیگر نیز فعالیت‌ها آغاز شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه ساخت و سازهای مسکن با قوت تمام در استان همدان در حال انجام است، ادامه داد: در حال حاضر در 89 درصد شهرهای استان همدان فعالیت مسکن مهر آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای مسکن استان همدان در سال جاری 19 جلسه را برگزار کرد که از این تعداد 10 جلسه در مرکز استان و 9 جلسه در سفرهای استاندار به شهرستان‌ها تشکیل شده است.

مجیدی افزود: در این جلسات 184 بند مصوب شد که 95 درصد مصوبات محقق شده و مابقی در دست اجرا است.

14 هزار واحد مسکن مهر در همدان بهره برداری می شود

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان در توضیح برنامه‌های سال 90، اظهار داشت: 14 هزار مسکن مهر که عملیات اجرایی آن‌ها در سال جاری آغاز شده در فروردین‌ماه به مرحله اسکلت‌بندی و سقف‌زنی می‌رسد که در سه مقطع در سال 90 بهره‌برداری می‌شود.

وی یادآور شد: در راستای تأمین نیاز مسکن مهر در استان همدان 16 هزار واحد جدید در سال 90 احداث می‌شود.

فرماندار همدان نیز در خصوص مسکن مهر این شهرستان گفت: در حال حاضر نزدیک به چهار هزار واحد مسکونی بیش از 56 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پنج هزار 897 واحد نیز 33 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

حسن قهرمانی مطلق ابراز امیدواری کرد مسئولان براساس میثاقی که برای احداث مسکن مهر در استان بسته اند برای به بهره برداری رسیدن این تعداد واحدها همکاری داشته باشند.

22 هزار خانوار روستایی همدان مسکن فرسوده دارند

وی همچنین در خصوص واحدهای روستایی گفت: 22 هزار خانوار روستایی دارای خانه های فرسوده هستند که 14 هزار و 306 واحد آن کم دوام و یا بی دوام است.

وی اضافه کرد: هفت هزار و 440 واحد شامل 52 درصد این واحدها مقاوم سازی شده که دو هزار و 157 واحد فقط در سال 89 مقاوم سازی شده است.

فرماندار همدان از پی گیری سند مالکیت روستایی در همدان خبر داد و گفت: بیش از 70 درصد مسکن های روستایی این شهرستان دارای سند مالکیت هستند.

قهرمانی مطلق یادآور شد: در سال جاری یک هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات مسکن در همدان پرداخت شده در حالی که این میزان در سال گذشته 300 میلیارد ریال بوده است.