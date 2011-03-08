هفت درصد تالاب های کشور در مازندران قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی افزود: مازندران استانی با مساحت ۲۴ کیلومتر مربع و یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار جنگل طبیعی که متعلق به دوره سوم زمین‌شناسی است.

استاندار مازندران ادامه داد: معروف‌ترین تالاب مازندران تالاب میانکاله است که ۷۰ هزار هکتار وسعت دارد.

وی در ادامه درباره شهرستان رامسر خاطرنشان کرد: این شهرستانی که هم‌اکنون در آن قرار داریم یکی از شهرستان‌های بسیار زیبای ایران است که از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است که همزیستی کوه، جنگل و دریا را با هم دارد.

استاندار مازندران ادامه داد: نیمی از برنج تولیدی کشور در استان مازندران تولید می‌شود.

طاهایی تصریح کرد: ویژگی دیگر این استان داشتن رتبه برتر گل و گیاهان زینتی است که تولید آنها در دولت احمدی‌نژاد به عنوان یک کار پایه‌ای و به همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حال انجام است.

وی در ادامه استعداد مازندران در تولید محصولات دریایی را برشمرد و بیان داشت: یکی از گونه‌های منحصر به فرد محصولات دریایی که همان ماهیان خاوریاری است را در مازندران داریم و تولیدات سال گذشته ما بیش از دو هزار تن بوده است.

طاهایی اظهار داشت: امروزه یکی از قوی‌ترین مواضع بین‌المللی که دیروز از سوی ریاست جمهور نیز مطرح شد حمایت از محیط زیست به عنوان منبع زیست و پایداری توسعه است و ما نیز به دلیل اینکه موضعی در خدمت بشر است آن را گرامی می‌داریم.

دوم فوریه 1971 میلادی هشت کشور جهان در شهر رامسر معاهده ای را امضا کردند که بر اساس آن برای مدیریت صحیح تر تالابها چاره اندیشی شد.



پس از گذشت 40 سال هنوز این کنوانسیون علی‌رغم نقش تعیین کننده آن در زمینه تغییرات آب و هوایی و زیست‌محیطی جنبه الزام‌آور برای کشورها پیدا نکرده است موضوعی که ایران تلاش می‌کند در جشن چهلمین سالگرد امضای این کنوانسیون، نظر جامعه جهانی را به آن جلب کند.

