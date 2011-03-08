فضای تیره ای از خوزستان نباید به واسطه گرد و غبار درست کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه دوشنبه در کارگروه اجتماعی استان خوزستان اظهار داشت: دبیر کارگروه باید تا پایان سال تقویم سال 1390 این کارگروه را تنظیم کند تا برنامه های ما برای سال آینده هدفمند و منظم باشد.

وی افزود: تمام اعضای کارگروه باید پیشنهادات و راهکارهای خود برای گنجانده شدن در تقویم سال 90 را تا چند روز آینده به صورت مکتوب به دبیرکارگروه ارائه کند تا تقویم سال آینده پربارتر باشد.



حجازی با اشاره به اینکه روزهای نوروز در پیش است، عنوان کرد: این روزها برای خوزستان اغلب بسیار پربار است، به خصوص با حضور کاروانهای راهیان نور در خوزستان که این امر روزهای نوروز برای استان را بسیار معنوی تر از سایر استانهای دیگر می کند به همین دلیل باید مسئولان دستگاه های مختلف همانند تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی و سپاه برای ارائه برنامه های متنوع به راهیان نور برنامه ریزی کنند.



رئیس کارگروه اجتماعی استان خوزستان افزود: باید دستگاه های مختلف استان به گونه ای برنامه ریزی کنند که یک فصل پربار را برای میهمانان نوروزی و راهیان نور رقم بزنند تا استان بتواند خود را برای پذیرایی از پنج میلیون نفر از راهیان نور یعنی دو برابر ظرفیت فعلی برای سال آینده آماده کند.



استاندار خوزستان تصریح کرد: همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تا قبل از سال جدید نشستی با رسانه ها داشته باشد و اعلام کند که فضای استان آنگونه که در برخی محافل نقل می شود تیره و تار نیست و گرد و غبار موجود وضعیت را آنگونه که برخی از مردم ایران تصور می کنند بحرانی نکرده است.



حجازی ادامه داد: باید به مردم کشور متوجه باشند که گرد و غبار امسال خوزستان تنها یک هشتم سال قبل و میزان ماندگاری آن بسیار کمتر از سال قبل است بنابراین فضا برای حضور میهمانان نوروزی در استان خوزستان مهیا است و نگرانی خاصی در این خصوص وجود ندارد.



وی اضافه کرد: نباید برای حضور میهمانان نوروزی و راهیان نور در استان دغدغه و نگرانی ایجاد کرد چرا که حضور آنها در استان منشا امتیازات اقتصادی فراوانی دارد و در این ایام می توانیم ظرفیت های تجاری و اقتصادی استان را معرفی و شکوفا کنیم؛ بنابراین نباید کاری کرد که ورود مسافران به استان در نوروز کاهش یابد.



استاندار خوزستان عنوان کرد: برای ایجاد نشاط و شادابی در بین مردم استان برای سال آینده برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته که از جمله آنها می توان به تداوم همایش های پیاده روی و برگزاری همایش دوچرخه سواری در شهرهای استان خوزستان اشاره کرد.



وی همچنین خواستار فعال شدن نیروی مقاومت بسیج در ایجاد برنامه های مناسب برای مساجد و هیئتهای مذهبی استان شد.