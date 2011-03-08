به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل فدراسیون جهانی تکواندو در جریان بازدید از کلاس هماهنگی المپیک در گوانگجو با اعلام این خبر تاکید کرد بازیهای المپیک 2012 برای تکواندو اهمیت فوق العاده ای دارد و فدراسیون جهانی قصد دارد بهترین داوران جهان را برای قضاوت در این مسابقات انتخاب کند.

"جین سوک یانگ" افزود: قرار است بعد از المپیک لندن دو رشته از جمع رشته ها رسمی المپیک حذف شود و تکواندو باید با نمایش زیبا و جذاب خود که اجرای عدالت مشخصه بارز آن است حضور خود را در المپیک تثبیت کند.

وی خطاب به داوران گفت: تکواندو با تمام رشته ها متفاوت است و داوران باید با مدیریت خود در میدان مبارزه در جهت اجرای عدالت گام بردارند. به همین دلیل فقط بهترین و کم اشتباه ترین داوران راهی المپیک خواهند شد.

دبیرکل فدراسیون جهانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مجمع 300 داور در سه کلاس هماهنگی آسیا، اقایانوسیه، آمریکا و افریقا، اروپا شرکت داشتند که از هر کلاس 20 داور و در مجمع 60 داور انتخاب خواهند شد. در مرحله اول در مسابقات جهانی این داوران قضاوت کرده و به دقت عمکرد آنها بررسی خواهد شد. اگر داوری اشتباه داشته باشد حذف و از لیست ذخیره جایگزین شده و داوران به انتخابی المپیک در باکو و مناطق قاره ای اعزام می شوند. در نهایت هم 29 داور از جمع این 60 داور به المپیک راه پیدا خواهند کرد. در منطقه آسیا شش داور ایرانی در کلاس هماهنگی شرکت کردند.