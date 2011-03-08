نخستین خزانه گیری برنج کشور در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خزانه گیری برنج در سطح سه هکتار از شالیزارهای رضا کمانگر و از نوع طارم محلی در دشت های سرد این روستا بر زمین بوسه زد.

شالیکاران مازندرانی، خزانه گیری برنج را با پوشش پلاستیکی و پس ازشخم زدن شالیزارها آغاز می کنند.

یک کارشناس برنج مازندران گفت: بیشتر کشاورزان به منظور کشت دوم برنج، زمان خزانه گیری کشت اول را زودتر از موعد مقرر انجام می دهند.

یوسف نیک نژاد افزود: خزانه گیری زود هنگام برنج به شرایط آب وهوایی مناسب برای رشد بذر در خزانه بستگی دارد و باعث می شود، رشد آن به صورت طبیعی و در زمان مقرر برای انتقال به زمین اصلی آمده شود.

وی ادامه داد: کشت زودهنگام باعث می شود، تا شالیزارها از آفت های زود هنگام برنج کمتر دچار خسارت شود.

این کارشناس مازندرانی به کشاورزان توصیه کرد: از بذرهای اصلاح و گواهی شده برای استفاده در خزانه برنج انتخاب وسیعی داشته باشند تا فضای گرما و نمناکی مناسب را پرورش بذر داشته باشند.

خزانه گیری برنج در واقع آغاز فعالیت کاشت بذر برنج برای انجام مراحل داشت و برداشت را گویند.

مازندران حدود 240 هزار هکتار شالیزار دارد و با تولید سالانه حدود 950 هزار تن برنج سفید مقام نخست تولید این محصول را در کشور دارد.

حدود نیمی از شالیزارهای مازندران ارقام محلی از نوع طارم محلی و بقیه ارقام پرمحصول شامل ندا، نعمت، شفق، شیرودی کشت می شود.