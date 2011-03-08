اعلام حمایت آیت الله جزایری از نامزدی آیت الله مهدوی کنی

آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز به فضاسازی های رسانه ای اشاره کرد و افزود: اعضای مجلس خبرگان شخصیت های علمی، مومن و سیاست دیده ای هستند و نمی توان با فضاسازی رسانه‌ای در رای و نظرشان برای انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان تغییر به وجود آورد بلکه آنان براساس تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد.

امام جمعه اهواز موضوع انتخاب هیئت رئیسه مجلس خبرگان را مسئله داخلی این نهاد عنوان کرد و اظهار داشت: انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هر دو سال یک بار انجام می شود و مسئله جدیدی نیست؛ رسانه ها نباید بدون ملاحظه شان و جایگاه خبرگان وارد مسائل داخلی این نهاد شوند.



نماینده ولی فقیه در خوزستان در پایان به دستور کار جلسه 17 اسفند مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: اولین و مهمترین دستور کار جلسه خبرگان که صبح امروز برگزار می شود، انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس است و پس از آن مجلس روال طبیعی خود را در پیش خواهد گرفت و موضوعات دیگر در دستور کار قرار خواهند گرفت.



انتخابات هیئت رئیسه چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح امروز در تهران برگزار می شود.