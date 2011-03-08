راه اندازی خط مکانیزه بازیافت زباله و ضایعات ظروف یک بار مصرف

حسین حسینی از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: با توجه به گسترش صنایع بسته بندی و مصارف گسترده پلیمرها در این صنایع، افزایش آلودگی های زیست محیطی بیشتر شده است.



وی با اشاره به گسترش استفاده از ظروف یک بار مصرف در کشور، ‌افزود: روزانه هزار کیلو از این مواد به صورت زباله دفن می شوند که نه تنها بازیافت نمی شوند بلکه برای دفن آن از روش سوزاندن استفاده می شود که مونومر استایرن ناشی از سوزاندن آنها بسیار سمی است.



حسینی با اشاره به راه اندازی خط تولید مکانیزه بازیافت زباله، یاداور شد: این طرح علاوه بر اینکه موجب کاهش حجم میادین دفن زباله می شود، از تولید گازهای سمی ناشی از سوزاندن زباله های یونولیتی جلوگیری می کند.



این محقق به خروجی این خط مکانیزه اشاره کرد و ادامه داد: محصول باریافتی این خط، قابلیت استفاده در صنایع خودروسازی، مبلمان شهری، لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر و یخچال فریزر را دارد.