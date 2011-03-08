میزان واقعی صادرات ایران مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی شامگاه دوشنبه در نشست با صنعتگران و معدنکاران مازندران در سالن اجتماعات بانک ملی استان افزود: متاسفانه عده ای از تجار ایرانی با دلالی در بازارهای چینی، زمینه فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی را در کشور سلب کردند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه کارت بازرگانی در سالهای اخیر برای هر فردی که هنوز ادبیات تجارت و صادرات را ندانسته صادر شده و تیشه بر ریشه صادرات کشور زده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن کشور با اشاره به اینکه عدد و رقم واقعی از میزان صادرات محصولات تولیدی در کشور در دست نیست تصریح کرد: البته میزان اسمی صادرات سالانه محصولات در کشور با رقم 80 میلیارد دلاری واردات محصولات به ایران محلی از اعراب ندارد.

هندویی با بیان اینکه فعالان تجارت و صادرات باید از طریق کارت بازرگانی بر نحوه واردات محصولات به داخل مدیریت کنند یادآور شد: نباید واردات بی رویه سبب حذف تولید و افزایش بیکاری در جامعه برای جوانان جویای کار شود.

وی با اعلام اینکه متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان ظاهری در داخل کشور اقدام به واردات سنگ چینی به ایران می کنند اظهار داشت: اقدام این تاجرنماها، تیشه بر پیکره تولیدات معدنی کشور وارد آورده است.

این مسئول خانه صنعت و معدن کشور در عین حال از تعطیلی زودهنگام کارخانجات تولید کفش ایرانی در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه فروشگاههای کفش کشور به ویترین کفش های نامرغوب خارجی مبدل شده است.

وی با بیان اینکه نباید با بخشی نگری خود را زیبا جلوه دهیم افزود: دولت باید ضمن جلوگیری از واردات بی رویه نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت و سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و معدنی کشور همت گمارد.

هندویی در پایان خواستار ایجاد تحول، نوآوری و خلاقیت در اتاق بازرگانی مازندران و ایران شد.