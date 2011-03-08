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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۴

اردیبهشت 90/

مازندران میزبان نخستین جشنواره سراسری نشریات فرهنگی جوان می شود

مازندران میزبان نخستین جشنواره سراسری نشریات فرهنگی جوان می شود

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره سراسری نشریات فرهنگی جوان کشور، اردیبهشت ماه 90 در مازندران برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگارمهر، از برگزاری اولین جشنواره سراسری نشریات فرهنگی جوان در مازندران خبر داد.

علیرضا زرقانی افزود: این جشنواره به منظور قدردانی از نشریات برتر هسته ها و نخبگان دینی جوان سراسر کشور به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این جشنواره 200 نفر از برترینهای نشریات فرهنگی جوان در قالب 30 نشریه به همراه اعضای هیئت تحریریه، دبیران و رابطان طرح اوقات فراغت استانهای کشور حضور دارند.

زرقانی گفت: برگزاری نمایشگاه نشریات فرهنگی دانش آموزان نشریات برتر کشور، اجرای گروه تواشیح و سرود،برنامه های ویژه دانش آموزان هسته ها و نخبگان جوان،اهدای جوایز و سخنرانی دکتر خاموشی  ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی از اهم برنامه های این جشنواره است.

اولین جشنواره سراسری نشریات فرهنگی جوان،22 و 23 اردیبهشت سال 90 در مجتمع فرهنگی ساصد شهرستان نور برگزار می شود.
 

کد مطلب 1269471

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