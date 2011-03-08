تولید نرم افزار چند رسانه ای بیان در تبلیغات اسلامی مازندران

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نرم افزار از سوی اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، در راستای توسعه و اطلاع رسانی فرهنگ دینی در سه هزار نسخه تولید شد.

وی در خصوص موضوعات این نرم افزار گفت: این نرم افزار در خصوص سخنرانی بیش از 60 تن از بزرگان دین از جمله علامه امینی، علامه جعفری، علامه حسن زاده آملی، امام خمینی(ره) تهیه شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: تبیین مقام و منزلت ائمه اطهار، اثبات ولایت ائمه اطهار، مهدویت و انتظار، پرسش و پاسخ در باب حجاب، حقوق والدین، فرزندان و انسان و اجتماع نیز در این نرم افزار چند رسانه ای تولید و تدوین شده است.

شکریان افزود: این نرم افزار در سه هزار نسخه تهیه و بین مبلغان تأثیرگذار مازندران توزیع شد.

وی یادآور شد: نرم افزار چند رسانه ای رایحه بیان، از سوی اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در مدت دو ماه تولید و تدوین شد.