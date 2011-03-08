احیای سنتهای نوروز باید از یک فیلتر عبور کند

حجت الاسلام سید محسن شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: احیای رسوم و سنتهای قدیمی که در آستانه نوروز مورد توجه قرار می گیرد برای عمومی شدن باید از فیلتری جدی و قابل اتکا عبور و در این بین بسیاری از موارد در اجرای این رسوم و سنت ها باید پالایش شود.

وی افزود: هر ساله چند روز قبل از آغاز نوروز از سوی برخی مقامات دستورالعملی ابلاغ می شود که باید سنتها و آئینهای ویژه نوروز در شهرهای مختلف احیا شود ولی به علت اینکه دستگاه های دولتی زمان کافی برای برگزاری و اجرای آنها را ندارند مجبور می شوند اجرای آنها را به شرکتهای خصوصی واگذار کنند.



نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان خوزستان ادامه داد: پس از آن این شرکتهای خصوصی با بودجه دولت اسلامی سنتها و آئینها را به گونه ای برگزار می کنند که باعث بازگشت ما به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شود و این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.



حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: به همین دلیل باید لزوم نظارت جدی بر شیوه برگزاری این سنتها و آئینها بیش از گذشته باید مورد توجه قرار بگیرد و در این خصوص لازم است نظارت ائمه جمعه در شهری بر نحوه اجرای این مراسم بشتر شود چراکه دستگاه های متولی وقت و زمان نظارت کافی را در این مدت اندک باقیمانده ندارند.



نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه برخی آئین ها لازمه اش مختلط شدن زن و مرد و به عبارتی نامحرمهاست، تاکید کرد: باید با عینک انقلاب اسلامی برخی از آئینها را احیا کرد و نباید وضعیت به گونه ای باشد که راهیان نور هنگام ورود به ایران به اینگونه آئین ها و مراسمات هنجار شکن مواجه شوند.



وی عنوان کرد: راهیان نور می آیند که کربلای ایران را از نزدیک ببینند نه اینکه با چنین جشنها و مراسمهای خلاف عرف و مذهبی مواجه شوند که این موضوع به هیچ وجه برای خوزستان شایسته نیست ضمن اینکه باید برای هر برنامه ای و کار فرهنگی یک مقام مسئول پاسخگو باشند نه اینکه بعد از اینکه اتفاق نامناسبی رخ داد دنبال مقصر برگردیم.