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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

حجت الاسلام شفیعی:

احیای سنتهای نوروز باید از یک فیلتر عبور کند

احیای سنتهای نوروز باید از یک فیلتر عبور کند

اهواز - خبرگزاری مهر: عضو کارگروه اجتماعی استان خوزستان گفت: احیای برخی سنتها که در آستانه نوروز مدنظر قرار گرفته باید از یک فیلتر اساسی عبور کنند.

حجت الاسلام سید محسن شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: احیای رسوم و سنتهای قدیمی که در آستانه نوروز مورد توجه قرار می گیرد برای عمومی شدن باید از فیلتری جدی و قابل اتکا عبور و در این بین بسیاری از موارد در اجرای این رسوم و سنت ها باید پالایش شود.

وی افزود: هر ساله چند روز قبل از آغاز نوروز از سوی برخی مقامات دستورالعملی ابلاغ می شود که باید سنتها و آئینهای ویژه نوروز در شهرهای مختلف احیا شود ولی به علت اینکه دستگاه های دولتی زمان کافی برای برگزاری و اجرای آنها را ندارند مجبور می شوند اجرای آنها را به شرکتهای خصوصی واگذار کنند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان خوزستان ادامه داد: پس از آن این شرکتهای خصوصی با بودجه دولت اسلامی سنتها و آئینها را به گونه ای برگزار می کنند که باعث بازگشت ما به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شود و این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: به همین دلیل باید لزوم نظارت جدی بر شیوه برگزاری این سنتها و آئینها بیش از گذشته باید مورد توجه قرار بگیرد و در این خصوص لازم است نظارت ائمه جمعه در شهری بر نحوه اجرای این مراسم بشتر شود چراکه دستگاه های متولی وقت و زمان نظارت کافی را در این مدت اندک باقیمانده ندارند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه برخی آئین ها لازمه اش مختلط شدن زن و مرد و به عبارتی نامحرمهاست، تاکید کرد: باید با عینک انقلاب اسلامی برخی از آئینها را احیا کرد و نباید وضعیت به گونه ای باشد که راهیان نور هنگام ورود به ایران به اینگونه آئین ها و مراسمات هنجار شکن مواجه شوند.

وی عنوان کرد: راهیان نور می آیند که کربلای ایران را از نزدیک ببینند نه اینکه با چنین جشنها و مراسمهای خلاف عرف و مذهبی مواجه شوند که این موضوع به هیچ وجه برای خوزستان شایسته نیست ضمن اینکه باید برای هر برنامه ای و کار فرهنگی یک مقام مسئول پاسخگو باشند نه اینکه بعد از اینکه اتفاق نامناسبی رخ داد دنبال مقصر برگردیم.
کد مطلب 1269473

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