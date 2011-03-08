کانونهای مساجد تاثیری دوجانبه بر هنر و فرهنگ اسلامی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، قادر آشنا در نخستین همایش کانون های مساجد استان البرز که با استقبال بی نظیر فعالان کانون های مساجد مواجه شد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: آشنا کردن مردم از زاویه هنر با مسجد و پرکردن خلاء های هنر اسلامی در جامعه از اهم اثرات تشکیل و فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد در جامعه به شمار می رود.

وی جامعه هنری کنونی را پاسخگوی نیازهای کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری در این بخش ندانست و افزود: با توجه به این نکته کانون های فرهنگی و هنری مساجد می توانند نقشی بسیار فعال و موثر در تکمیل و پر نمودن خلاء های موجود در بخش های هنری داشته باشند.

کانونهای فعال حمایت می شوند

آشنا با تاکید بر اینکه حمایت های این اداره کل مشمول تمامی کانون های فعال در عرصه های فرهنگی هنری بخصوص در زمینه های آموزش،‌ تولید و اجرا خواهد شد اظهار داشت: به هر حوزه ای که با دقت و حساسیت به این بخش ها بپردازد بدون استثنا کمک و همیاری خواهیم داد و این در جهت توسعه هنر اسلامی و اصیل در تمامی حوزه ها و زمینه های هنری در نظر گرفته شده است.

وی به بسترهای گوناگون موجود در جامعه برای پرداخت هنری به آنها اشاره کرد و ادامه داد: این در حالیست که در عرصه ای چون نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی با خلاء های بسیاری روبه رو بوده و آثار ارائه شده در این بخش ها چندان که باید، با نیازهای جامعه هماهنگی وهمخوانی ندارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اجرای نمایشنامه های غربی یا کپی برداری های نازل از این آثار را آفتی در این عرصه خواند و ادامه داد: فرهنگ و تاریخ و هنر این مملکت سرشار از موضوعات و مسائلی است که دارای تراژدی است و از ظرفیتی بسیار بالا برای تبدیل به نمایشنامه و فیلمنامه در آنها وجود دارد.

آشنا تاکید کرد: هنری که با ذائقه فرهنگی مردم سازگاری داشته باشد پیوسته مورد استقبال قرار می گیرد.