عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- همزمان با آماده باش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ناتو برای دخالت نظامی در لیبی، پیش نویس قطعنامه ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور در شورای امنیت آماده شد.



- ناتو با هواپیماهای آواکس اوضاع لیبی را از نزدیک و به دقت تحت نظر دارد.



- در اقدامی بی سابقه، پرچم استقلال لیبی بر فراز یک نفتکش که نفت لیبی را از شرق این کشور به خارج صادر می کرد به اهتزاز در آمد.



- رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت هر گونه تحرک نظامی باید با حمایت بین المللی انجام شود.



- رسانه ها از پیشروی نیروهای قذافی به سوی شهر راس لانوف خبر دادند.



- خبرهایی درباره تصمیم رژیم قذافی برای ایجاد میادین مین در اطراف شهر سرت با هدف جلوگیری از سقوط آن منتشر شده است.



- تانکهای رژیم قذافی شهر راس لانوف و الزاویه از محورهای مختلف به شدت گلوله باران می کنند.



- شورای همکاری خلیج فارس خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد.



- بنادر راس لانوف و البریقه به علت شدید حملات نیروهای قذافی تعطیل شد.



- شورای همکاری خلیج فارس خواستار برگزاری نشست فوق العاده سران عرب شد.



- مقامات رژیم قذافی، غربیها را به تلاش برای تجزیه لیبی متهم کردند؛ موسی کوسا وزیر امور خارجه رژیم قذافی گفت : توطئه ای غربی برای تجزیه لیبی وجود دارد.



- در پی انتشار خبرهایی درباره تصمیم دیکتاتور لیبی برای اعزام نماینده ای به شرق برای گفتگو با انقلابیون، شورای ملی انتقالی به کمتر از کناره گیری قذافی از قدرت رضایت نخواهد داد.



- الساعدی قذافی فرزند دیکتاتور لیبی مدعی شد کناره گیری پدرم از قدرت منجر به جنگ داخلی شده و لیبی را به سومالی دوم تبدیل خواهد کرد.



- محمد العلاقی رئیس سابق شورای حقوق بشر لیبی از نسل کشی در شهرهای مصراته، الزاویه و راس لانوف به دست رژیم قذافی خبر داد و خواستار دخالت سریع جامعه جهانی برای توقف کشتار مردم بی دفاع لیبی شد.