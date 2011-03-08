زراعت چوب راهکاری مناسب برای حفاظت جنگلها/ ضرورت توسعه کشت صنوبر

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با تولید این مقدار چوب سالانه از تخریب 250 هزار هکتار عرصه جنگلی جلوگیری می شود.

با توجه به اهمیت حفظ جنگل ها و لزوم تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای روستایی توسعه کشت صنوبر که از گونه های سریع الرشد بوده بیش از پیش ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در این زمینه گفت: با توجه به سرعت رشد گونه های سریع الرشد جنگلی نظیر صنوبرکمک شایانی برای حفظ و بقای جنگل های طبیعی می کند.

رحمت الله رحمانی افزود: این گونه با متوسط رشد 25 متر مکعب درهکتار، جایگزین مناسبی برای محصولات چوبی صنایعی که به مواد اولیه سلولزی احتیاج دارند، است.

زراعت چوب مساله حفاظتی را در جنگل های شمال افزایش می دهد

وی اظهارداشت: در اراضی جلگه ای استان به دلایل مختلف کشاورزان نمی توانند زراعت شالی داشته باشند در این مناطق با کاشت صنوبر حجم وسیعی چوب تولید کنند و در این بخش فعال شوند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان ادامه داد: زراعت چوب معمولا با دوره بهره برداری کوتاه مدتی که دارد، می تواند بحث حفاظتی را در جنگل های شمال افزایش دهد.

بدین ترتیب افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف سوخت های فسیلی، کارخانه های چوب بری، جنگل زدایی و تغییر کاربری اراضی منجر به کاهش سطح جنگل ها و تخریب آنها شده است.

احیای جنگل ها یکی از مهمترین اولویت های مدیریت جنگل در کشور است و جنگلکاری بهترین روش در افزایش سطح جنگل ها و احیای مناطق عاری از جنگل برای کاهش فشار بر منابع جنگلی و توسعه پایدار به شمار می آید.

این در حالیست که پتانسیل مصرف سالانه کشور 14 میلیون مترمکعب چوب است ولی این مقدار در حال حاضر با پنج تا شش میلیون مترمکعب که از سه راه برداشت از سطح جنگل های طبیعی بخصوص جنگل های شمال، زراعت چوب و واردات چوب که تابع قوانین و شرایطی است، تامین می شود.

در این باره یک کارشناس منابع طبیعی به جایگاه زراعت چوب در جلوگیری از تخریب جنگل ها اشاره کرد و گفت: برداشت بی رویه و قاچاق با توجه به اینکه به جنگل آسیب می رساند و باعث از بین رفتن پوشش جنگلی می شود، خاک را نیز بدون عایق و پوشش می کند که بر اثر سیلاب ها و باران ها از دسترس خارج می شود، تولید خاک نیز مستلزم هزینه های زیادی خواهد بود و از طرف دیگر اثرات منفی زیست محیطی افزایش دما و غیره را نیز در برخواهد داشت.

علی محمدی افزود: این فعالیت علاوه بر اینکه به رفع نیازها کمک می کند، عاملی برای صیانت از جنگل های طبیعی است که امروز تحت تخریب قرار دارند اما با فعال کردن این بخش وتامین نیازهای کشور، مصرف کننده های برداشت چوب درجنگل ها حذف می شوند، بنابراین جنگل می تواند خود را بازپروری و احیا کند.

جنگل ها ازتخریب های بی رویه و غیر مسئولانه رنج می برند

وی با اعلام اینکه مساله قاچاق چوب در کنار تخریب های بی رویه و غیر مسئولانه سال های اخیر، به نابودی بخش زیادی از جنگل ها منجر شده است، اظهارداشت: ایده زراعت چوب و عملی کردن آن یکی از راهکارهایست که در صورت پیگیری و حمایت، می تواند راه حل مناسبی پیش روی تقاضای روزافزون صنعت چوب به این ماده اولیه و همچنین عامل بازدارنده قاچاق بی رویه آن باشد.

این کارشناس گفت: زراعت چوب یک فعالیت اساسی درکشور است و دولت باید مانند سایر محصولات راهبردی با توجه به محدود بودن منابع تولید و فراوانی بازار تقاضای آن به این محصول اهمیت دهد، چون نیازاساسی کشور به چوب را تامین می کند.

وی همچنین به اهداف توسعه زراعت چوب اشاره کرد و افزود: استفاده بهینه از منابع آب و خاک در راستای توسعه پایدار، صرفه جویی ارزی با کاهش یا حذف واردات چوب، کاستن از فشار بی رویه وارده بر عرصه های جنگلی برای تامین چوب، ایجاد فرصت های جدید شغلی در بخش اجرا و همچنین در فعالیت های جنبی و صنایع مرتبط، کمک به امر دستیابی به حفاظت و صیانت پایدار از جنگل های طبیعی کشور از طریق تامین نیازهای چوبی کشورو تامین چوب مورد نیاز بخش های مصرف کننده تولیدات چوب از مهمترین اهداف توسعه زراعت چوب است.



براین اساس وجود تجارب در عملیات زراعت چوب بین کشتکاران از گذشته دیرین تاکنون و ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی و گسترش روزافزون مصارف چوب در کشور، باید مسئولان و برنامه ریزان اجرایی توجه خاصی به امر توسعه زراعت چوب داشته باشند، زیرا تنها راه اساسی تامین نیاز چوبی کشور از طریق توسعه زراعت چوب با کشت ارقام مناسب گونه های سریع الرشد میسر است.