آمارهای متفاوت و وضعیت یک بام و دو هوا در مسکن مهر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هفته گذشته در جلسه شورای فنی استانداری، کارشناسان مسکن مهر با ارائه گزارش تصویری از نامناسب بودن وضعیت مسکن مهر خبر داده و تاکید کردند اغلب پروژه ها از استانداردهای لازم برخوردار نیست.

در گزارش ارائه شده از سوی کارشناسان، وضعیت مسکن مهر آذربایجان شرقی در شهرهای سهند تبریز، آذرشهر، بناب و دیگر شهرهای استان بررسی شده و اغلب آنها در زمینه مصالح، رعایت قوانین مهندسی - عمرانی و استحکام ساختمان ها وضعیت نامناسبی داشتند.

طبق بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان در آن جلسه اعلام شد: بر اساس نظارت های صورت گرفته، مسکن مهر این استان 42 درصد خوب ارزیابی شده و 58 درصد مابقی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با مشاهده گزارش های ارائه شده در آن جلسه تاکید کرد: نظارت تشریفاتی در خصوص پروژه‌های ساختمانی قابل قبول نیست و افراد و دستگاه‌های متولی پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود.

محمد اشرف نیا همچنین تصریح کرد: در بخش بتون، جوش و ژئوتکنیک نظارتی در استان وجود ندشته و با توجه به این که مربوط به بحث استحکامی می شود متاسفانه به دلیل عدم وجود کنترل کافی مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

نامناسب بودن وضعیت مسکن در استان امری است که کارشناسان به آن اذعان داشته و مسئولان نیز با تاکید بر حفظ جان مردم و رعایت قوانین مهندسی به صورت تلویحی مشکلات موجود را تایید می کنند.

به طوریکه چندی پیش نیز در اثر گودبرداری غیر اصولی و عدم مطالعات ژئوتکنیک در تبریز خانه ای تخریب شده و جان چند نفر از شهروندان تبریزی گرفته شد که در این خصوص اشرف نیا با اشاره به این قسم از حوادث در ماههای اخیر در جلسه شورای فنی استانداری اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی مسئول این مسئله است و باید جلوگیری از این کار را دنبال کند، نباید جان انسان‌ها را با اقدمات غیرمسئولانه و کاغذ بازی عده‌ای به بازی گرفت.

وی تاکید کرد: مسئولان ارشد استان بر شناسایی و تعیین مسببان این حوادث تاکید دارند و نظارت جدی‌تر مورد توجه مسئولان است.

وی گفت: بی‌تفاوتی در کار مردم غیرقابل قبول است و نباید کارهای مردمی را با چند ورق کاغذ و چند امضا تمام شده دانست.

با اینحال اما پس از چند روز از این جلسه، اشرف نیا در اظهار نظری دیگر تاکید کرد که آمار یاد شده، برآورد اولیه کارشناسی بوده و آمار نهائی نیست!

در همین حال، به اعتقاد کارشناسان، علت این بی کیفیتی و نامناسب بودن وضعیت مسکن مهر آذربایجان شرقی را می توان در تحت فشار گذاشتن پیمانکاران برای کوتاه کردن زمان انجام پروژه های عمرانی جستجو کرد.

پیمانکاران که تحت فشار قرار می گیرند برای زود به پایان رساندن پروژه های عمرانی در کمال بی دقتی و عدم استفاده از مصالح مناسب سعی در اتمام ساخت مسکن ها دارند.

علی رغم تمامی این مسائل، روز گذشته مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی بر اساس ارزشیابی وزارت مسکن اعلام کرد این استان از نظر کیفیت ساخت مسکن مهر در جمع استانهای برتر کشور قرار گرفته است.

حسین خلیل مرد اظهار داشت: براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی مهر ساخته شده در استان از لحاظ کیفیت در بین شش استان برتر کشور قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی واحدهای مسکونی مسکن مهر براساس قوانین ملی ساختمان احداث می شود، گفت: استفاده از نیروی کار ماهر، کیفیت نظارت بر اجرا، استفاده از مصالح استاندارد، کیفیت اجرای پی، ستون، سقف، سفت کاری و نازک کاری را از شاخص های ارزیابی این اداره اعلام کرد.

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با توجه به آنچه گفته شد، پرواضح است که بین ارزیابی کارشناسان و اظهار نظر مسئولان تفاوت های اسای وجود داشته یا حداقل ناهماهنگیهایی در این بین وجود دارد.