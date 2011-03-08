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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۸

مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز سه‌شنبه 17 اسفندماه بدین شرح است.

ایران :
وزیر بازرگانی از اجرای مرحله نخست طرح "میزان" خبر داد: تسهیلات خرید اعتباری برای 4 میلیون کارمند
با حضور وزرای کار و اقتصاد؛ ثبت نام سهام عدالت کارگران آغاز شد
رئیس کل بانک مرکزی: اجازه نمی‌دهیم طلا از قیمت جهانی بالاتر رود

تفاهم:
شوخی بزرگ سال: عیدی "یارانه نقدی" تکذیب شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سامانه جامع اطلاعات و آثار خبرنگاران راه‌اندازی می‌شود
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه: تصویب 2 دوازدهمی بودجه 90 قطعی شد

جام جم :
امروز در تهران آغاز می شود؛ اجلاس خبرساز خبرگان
امحای 42 تن کراک در بیابان‌های کهریزک
در جشنواره پروین اعتصامی، 22 بانوی شاعر، نویسنده و مترجم تقدیر شدند

جوان:
وزیر بازرگانی خبر داد: صدور کارت خرید 5/1 میلیونی برای کارمندان دولت
رئیس کل بانک مرکزی: لازم باشد چند صد تن طلا وارد بازار می‌کنیم
سردار کمالی: 20 باند جعل کارت سربازی در سال 89 دستگیر شدند

حمایت:
لغو ممنوعیت واردات 323 قلم کالای کشاورزی
پلمب هزار شرکت هرمی
با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ افتتاح پروژه‌های بزرگ صنعتی در فارس
 
دنیای اقتصاد:
سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: تغییر روش تعیین دستمزدها
درویش جایگزین هاشمی شد؛ معرفی سکاندار جدید متروی تهران
مخالفان هشدارنامه نوشتند؛ بازتاب افزایش وام خرید مسکن
 
شرق:
خبرهای متناقض از بودجه 90
امروز تکلیف ریاست خبرگان مشخص می‌شود؛ اعلام تصمیم نهایی هاشمی در دقیقه 90
میرتاج‌الدینی: استیضاح‌ها را متوقف کنید

فرهیختگان:
احتمال افزایش 8 درصدی دستمزد در سال 90
شرق‌الاوسط: قذافی برای کناره‌گیری مشروط از قدرت‌ آمادگی دارد
کسب رتبه اول ارایه مقالات در جهان توسط دانشگاه آزاد
تصمیم مجلس برای تصویب دودوازدهمی بودجه سال 90

قدس:
منابع لیبیایی اعلام کردند؛ قذافی حاضر به کناره‌گیری مشروط شد
وزیر بازرگانی خبر داد: اجرای طرح "میزان" برای 4 میلیون کارمند و بازنشسته
از سوی بانک مرکزی؛ فهرست جدید تعاونی های اعتبار غیرمجاز اعلام شد

کیهان:
نبرد خونین با مزدوران قذافی؛ انقلابیون برای تصرف پایتخت آماده می‌شوند
اتحاد شیعه و سنی در بحرین برای ساقط کردن رژیم آل خلیفه
با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ بهره برداری از 170 طرح صنعتی در استان فارس

همشهری:
وزیر اقتصاد از طرح جدید دولت خبر داد؛ تعیین دستمزد با توافق کارگر و کارفرما
وزیر ارتباطات خبر داد: سرعت اینترنت 100 برابر می‌شود
قالیباف: در صورت حمایت، سالانه 30 کیلومتر مترو می‌سازیم
کد مطلب 1269487

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