مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

ایران :

وزیر بازرگانی از اجرای مرحله نخست طرح "میزان" خبر داد: تسهیلات خرید اعتباری برای 4 میلیون کارمند

با حضور وزرای کار و اقتصاد؛ ثبت نام سهام عدالت کارگران آغاز شد

رئیس کل بانک مرکزی: اجازه نمی‌دهیم طلا از قیمت جهانی بالاتر رود

تفاهم:

شوخی بزرگ سال: عیدی "یارانه نقدی" تکذیب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سامانه جامع اطلاعات و آثار خبرنگاران راه‌اندازی می‌شود

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه: تصویب 2 دوازدهمی بودجه 90 قطعی شد



جام جم :

امروز در تهران آغاز می شود؛ اجلاس خبرساز خبرگان

امحای 42 تن کراک در بیابان‌های کهریزک

در جشنواره پروین اعتصامی، 22 بانوی شاعر، نویسنده و مترجم تقدیر شدند



جوان:

وزیر بازرگانی خبر داد: صدور کارت خرید 5/1 میلیونی برای کارمندان دولت

رئیس کل بانک مرکزی: لازم باشد چند صد تن طلا وارد بازار می‌کنیم

سردار کمالی: 20 باند جعل کارت سربازی در سال 89 دستگیر شدند



حمایت:

لغو ممنوعیت واردات 323 قلم کالای کشاورزی

پلمب هزار شرکت هرمی

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ افتتاح پروژه‌های بزرگ صنعتی در فارس



دنیای اقتصاد:

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: تغییر روش تعیین دستمزدها

درویش جایگزین هاشمی شد؛ معرفی سکاندار جدید متروی تهران

مخالفان هشدارنامه نوشتند؛ بازتاب افزایش وام خرید مسکن



شرق:

خبرهای متناقض از بودجه 90

امروز تکلیف ریاست خبرگان مشخص می‌شود؛ اعلام تصمیم نهایی هاشمی در دقیقه 90

میرتاج‌الدینی: استیضاح‌ها را متوقف کنید



فرهیختگان:

احتمال افزایش 8 درصدی دستمزد در سال 90

شرق‌الاوسط: قذافی برای کناره‌گیری مشروط از قدرت‌ آمادگی دارد

کسب رتبه اول ارایه مقالات در جهان توسط دانشگاه آزاد

تصمیم مجلس برای تصویب دودوازدهمی بودجه سال 90



قدس:

منابع لیبیایی اعلام کردند؛ قذافی حاضر به کناره‌گیری مشروط شد

وزیر بازرگانی خبر داد: اجرای طرح "میزان" برای 4 میلیون کارمند و بازنشسته

از سوی بانک مرکزی؛ فهرست جدید تعاونی های اعتبار غیرمجاز اعلام شد



کیهان:

نبرد خونین با مزدوران قذافی؛ انقلابیون برای تصرف پایتخت آماده می‌شوند

اتحاد شیعه و سنی در بحرین برای ساقط کردن رژیم آل خلیفه

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛ بهره برداری از 170 طرح صنعتی در استان فارس



همشهری:

وزیر اقتصاد از طرح جدید دولت خبر داد؛ تعیین دستمزد با توافق کارگر و کارفرما

وزیر ارتباطات خبر داد: سرعت اینترنت 100 برابر می‌شود

قالیباف: در صورت حمایت، سالانه 30 کیلومتر مترو می‌سازیم