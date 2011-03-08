عکاس زنجانی منتخب سوگواره عکس نگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه چهارمین سوگواره سراسری عکس عاشورایی "نگاه" با حضور هنرمندان از سراسر کشور 15 اسفندماه سال جاری در فرهنگسرای رازی شهر ورامین برگزار شد.

نفرات برگزیده این سوگواره به ترتیب نفر اول تا چهارم سالار نیرهدی - زنجان، امید مافی بردبار - قزوین، محمود بازدار - مشهد و افسانه صفدری قره چاه - قوچان بودند که هدایای خود را به همراه لوح تقدیر و تندیس سوگواره از دست مسئولین شهرستان دریافت نمودند.



چهارمین سوگواره عکس عاشورایی "نگاه" به همت کانون عکس شهرستان ورامین و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین و شرکت سهامی بیمه آسیا در شهرستان ورامین برگزار شد.



در پایان این سوگواره حسین تاجیک دبیر جشنواره عکس عاشورایی گفت: هدف از برگزاری سوگواره «نگاه» زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی در میان جوانان و هنرمندان عکاس دانست.



وی اعلام کرد دراین سوگواره 450 نفر از سراسر کشور شرکت کرده اند که در مجموع 1700 اثر به دبیرخانه سوگواره ارسال شد که پس از داوری اولیه 52 اثر انتخاب و به بخش نمایشگاهی راه پیدا کردند و در پایان داوری این سوگواره 14 اثر حائز رتبه شدند.



تاجیک دبیر سوگواره سطح سوگواره را نسبت به سال های گذشته بسیار بالا ارز یابی کرد و گفت: سوگواره عکس عاشورایی نگاه اولین بار در سال 85 توسط همکاران سابقم در سطح ورامین برگزار شد و در سال 86 در سطح استان و در سال 87 در سطح کشور برگزار گردید.