استان زنجان برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته استقبال ایمن از بهار افزود: هدف اصلی این طرح تأمین امنیت روانی برای رانندگان و ایجاد امنیت خاطر در هموطنان و مسافران نوروزی است.

رفیعی اظهار داشت: با توجه و ضعیت آب و هوایی استان، بیشتر شاهد مسافرت ها در محورهای مواصلاتی استان هستیم که موجب بروز تصادفات جاده ای می شود، هر چند این آمار طی دو سال گذشته کاهش خوبی داشته است.

وی گفت: این امر می تواند با ارتقای سطح آگاهی و افزایش دید عمومی جامعه با بخش بروشورها، ایجاد تعامل میان دستگاه های خدمات رسان، ایجاد بستر مناسب اطلاع رسانی و پیشگیری از کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارزیابی فعالیت و عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزیابی آنها صورت بگیرد.

معاون عمرانی استاندار زنجان خاطر نشان کرد: سازمان ها و دستگاه های مرتبط از جمله پلیس راه، جمعیت هلال احمر، اورژانس، راه و ترابری، مدیریت بحران، پزشکی قانونی، بیمارستان ها و نیروی انتظامی به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان و مسافران در طول روزهای 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده خواهند بود.

رفیعی افزود: در راستای اجرای این طرح پنج کیلومتر نخست ورودی شهر زنجان به ویژه اتوبان زنجان – قزوین با انجام خط کشی، نصب علایم و شیارهای لرزاننده ایمن سازی و پاکسازی، از تردد خودروهای بدون کارت معاینه فنی جلوگیری و لاستیک های فرسوده در حاشیه شهر تا شعاع پنج کیلومتری جمع آوری می شود.

وی به اقداماتی که در داخل شهر صورت می گیرد اشاره کرد و گفت: شهرداری موظف است پاکسازی داخل شهر را انجام داده و پیش از آغاز سفرهای نوروزی نسبت به لکه گیری آسفالت ها و اتمام جدولگذاری های نیمه کاره اقدام کند.

معاون عمرانی استاندار زنجان، از تأمین دو میلیون لیتر سوخت برای اداره کل راه و ترابری خبر داد و اظهار داشت: بر اساس درخواست این اداره، دو میلیون لیتر سوخت جهت استفاده آنان در راستای اجرای طرح استقبال ایمن از بهار تأمین خواهد شد.

رفیعی شاخه زنی درخت های نزدیک به دکل های برق توسط شرکت توزیع نیروی برق و آماده کردن تأسیسات مربوط به برق اضطراری و جایگزین را از دیگر اقدامات اجرا شده در راستای این طرح عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنین محوطه راهدارخانه ها آمادگی استقرار دستگاه ها را خواهد داشت، لیست جرثقیل های سنگین جهت امدادرسانی به خودروها و شماره آنها به کلیه واحدهای مستقر در جاده ها اعلام می شود و تمامی ماشین های آتش نشانی در روستاها به بخشداری ها منتقل می شوند.