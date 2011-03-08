به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین دوره ادبی پروین اعتصامی عصر روز دوشنبه (16 اسفند) با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد.

در این مراسم 21 اثر برتر چهارمین دوره جایزه پروین اعتصامی معرفی و جوایز به شرح زیر اهدا شد.

برگزیدگان و شایستگان تقدیر جایزه پروین اعتصامی در حوزه شعر ترجمه کتاب "در آئینه رود" شعرهای محمدرضا شفیعی کدکنی به ترجمه و نقاشی پری آزرم معتمدی برگزیده شد. در حوزه شعر ترجمه کتاب "در آئینه رود" شعرهای محمدرضا شفیعی کدکنی به ترجمه و نقاشی پری آزرم معتمدی برگزیده شد.

همچنین در حوزه شعر سنتی کتابهای "حالاتو" سرود فریبا یوسفی و "شاید مرا دوباره به خاطر بیاوری" سروده مژگان عباسلو مشترکا برگزیده شدند.

در حوزه شعر نو کتابهای "خاطرات بی تاویل" سروده شراره کامرانی و "سیب حوا" سروده سودابه امینی مشترکاً برگزیده شدند.

در حوزه شعر کودک نیز کتاب "سفید، سیاه، راه راه" سروده شکوه قاسم نیا برگزیده و در حوزه شعر نوجوان هم کتاب "برسد به دست تو ای پادشاه جهان" سروده مهدیه نظری شایسته تقدیر شناخته شد.

همچنین در حوزه داستان بلند تالیفی کتاب "عشق آبی" نوشته مریم مقانی شایسته تقدیر و در بخش ترجمه داستان نوجوان هم کتابهای "چشم بهشتی" نوشته دیوید آلموند با ترجمه نسرین وکیلی و مجموعه "خفاش کوچولو" نوشته کنت اپل با ترجمه ملیحه محمدی مشترکا برگزیده شدند.

در حوزه نقد و پژوهش ادبی کتاب "تخیل مکالمه ای" نوشته میخائیل باختین با ترجمه رویا پورآذر به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. در همین بخش (حوزه تالیف) کتاب "دستنامه سغدی" تالیف زهره زرشناس برگزیده شد.

همچنین در حوزه پایان نامه کتاب "تحلیل و مقایسه اشعار برجسته عاشورایی فارسی و عربی" تالیف نرگس انصاری شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش شعر کودک هم کتابهای "گنجشک پر، جوراب پر" سروده مریم هاشم پور با تصویرگری ملیحه وفایی و مجموعه "نی نی" سروده بنفشه رسولیان بروجنی با تصویرگری فریبا صدقی پور مشترکاً برگزیده شدند.

همچنین در حوزه داستان کودک کتابهای "خداحافظ راکون پیر" نوشته و تصویرگری کلر ژوبرت و "خانم غوله به عروسی می‌رود" نوشته سرور کتبی با تصویرگری گلاله محمدی مشترکاً برگزیده و کتابهای "زرد و صورتی" نوشته ویلیام استیگ با ترجمه کلر ژوبرت و "ماجراهای پیازچه" نوشته جانی روداری با ترجمه مرضیه شجاعی دیندار لو مشترکا شایسته تقدیر شناخته شدند.

همچنین در حوزه داستان نوجوان کتاب "طعم تلخ خرما" نوشته مهناز فتاحی برگزیده شد.

در بخش شعر نوجوان هم کتاب "من آدم آهنی شدم" سروده کبرا بابایی با تصویرگری نرگس محمدی شایسته تقدیر شناخته شد.

تقدیر ویژه از بدرالزمان قریب

بر اساس این گزارش در بخش جنبی چهارمین دوره جایزه پروین اعتصامی از بدرالزمان قریب به صورت ویژه تقدیر شد.



در پایان مراسم جایزه ادبی پروین اعتصامی از بدرالزمان قریب (همسر زنده‌یاد عبدالحسین زرین‌کوب) تقدیر ویژه به عمل آمد که وی به دلیل کهولت سن توان فتن روی سن را نداشت و سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جایزه قریب را زمانی که او از پله‌های بالا می‌آمد، تقدیم وی کرد.

قریب از زبان‌شناسان پیشکسوت ایرانی و متخص زبانهای باستانی ایرانی است و هم اکنون مشاور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.