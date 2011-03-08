معرفی وزیر خارجه جدید مصر/ "العربی" مخالف محاصره غزه

نبیل العربی روز گذشته جانشین احمد ابوالغیط وزیر خارجه مصر شد. این اقدام در راستای پاکسازی کابینه کنونی مصر از عناصر وابسته به رژیم مخلوع حسنی مبارک صورت گرفت و در واقع برکناری احمد ابوالغیط یکی از خواسته های مهم انقلابیون مصری بود.

وزیر خارجه جدید مصر 15 مارس 1935 متولد شد و از دانشکده حقوق دانشگاه قاهره در سال 1955 فارغ التحصیل شد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بین الملل کسب کرد و سپس در دانشگاه نیویورک در زمینه علوم قضایی دکترا گرفت.

سوابق کاری

العربی پیش از این پست های مختلفی را بر عهده داشته که عبارتند از:

- ریاست هیئت مذاکره کننده با رژیم صهیونیستی در فاصله سال های (1985 تا 1989) این مذاکرات با هدف حل مناقشه با این رژیم صورت گرفت.

- مشاور حقوقی هیئت مصری در جریان مذاکرات کمپ دیوید در خاورمیانه در سال 1978

- سفیر مصر در هند در سال های (1981 تا 1983)

- نماینده دائم مصر در سازمان ملل متحد در ژنو در سال های (1987 تا 1991) و در نیویورک در سال های (1991 تا 1999)

- مشاور دولت سودان در حل و فصل مناقشات مرزی منطقه "ابیی" میان دولت سودان و جنبش مردمی آزادیبخش سودان

- قاضی دادگاه بین المللی لاهه در فاصله سال های 2001 تا 2006

- عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد طی سال های 19994 تا 2001

- عضو دائم دادگاه داوری در لاهه از سال 2005 تاکنون

دیدگاه های سیاسی عربی

دیدگاه العربی درباره محاصره نوارغزه مهمترین تفاوت وی با احمد ابوالغیط و دیگر سران رژیم مخلوع حسنی مبارک به شمار می رود.

وی معتقد است محاصره نوارغزه باید برطرف شود چرا که این امر برخلاف قوانین بین الملل و حقوق بشر است. وی بر این باور است که مصر باید در عرصه سیاست خارجی جایگاه واقعی و حاکمیتی خود را در منطقه به دست آورد و در رویدادهای بین المللی نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

وزیر امور خارجه جدید مصر را می توان یک دیپلمات کهنه کار دانست. وی به عنوان رئیس دایره حقوقی وزارت خارجه مصر در مذاکرات کمپ دیوید در سال 1978 تا 1979 حضور داشت و علاوه براین در فاصله سال های 2001 تا 2006 قضاوت در دادگاه های بین المللی را بر عهده داشت.

العربی از جمله شخصیت های محبوب در مصر است به طوری که نام وی در فهرست پیشنهادی "ائتلاف جوانان انقلابی 25 ژانویه" برای مشارکت در دولت "عصام شرف" مطرح بود.

مصر که پیش از انقلاب 25 ژانویه مهمترین هم پیمان عرب رژیم صهیونیستی محسوب می شد به نظر می رسد با روی کار آمدن نبیل العربی افق های جدیدی را در عرصه سیاست خارجی خواهد گشود. افق هایی که بیش از همه کابوس رژیم صهیونیستی در قبال از دست دادن هم پیمان استراتژیک خود را به واقعیت تبدیل خواهد کرد.

