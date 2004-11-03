سهم ايران از توليد جهاني برنج 03/0درصد است

به گزارش خبرگزاري مهر، و براساس سايت اطلاع رساني سازمان خواروبارجهاني ( فائو) ايران درسال 2003 ميلادي حدود 2/3 ميليون تن شلتوك برنج توليد كرده كه پيش بيني مي شود توليد شلتوك برنج در ايران در سال 2004 با دو درصد افزايش به4/3 ميليون تن برسد .
اين گزارش حاكي است توليد جهاني برنج در سال 2004 به 613 ميليون تن خواهد رسيد كه چين با توليد 167 ميليون تن برنج بيشترين و كشورهاي هند و اندونزي با 131 و 52 ميليون تن به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند .
براساس پيش بيني هاي بعمل آمده ايران با توليد دو ميليون و 200 هزار تن برنج به حدود 300 تا 500 تن برنج وارداتي نياز دارد .
براساس آمار فائو ميزان توليد جهاني برنج در سال 2004 ميلادي با 8/3 درصد افزايش به 613 ميليون تن خواهد رسيد .
کد مطلب 126950
نظر شما